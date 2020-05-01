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【新冠肺炎】陝西數十醫護被炒？ 院方斥報道不實「或被國外敵對勢力利用」

社會熱點 14:23 2020/05/01

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內地新冠肺炎疫情受控，多地表彰抗疫醫護，但陝西咸陽市婦幼保健院被指突然以「人才優化」為由，裁掉40多名醫護，當中大多曾在抗疫前線，引發爭議。院方今日發聲明，稱有關報道不實，解釋去年出台優化方案，但因疫情影響，至近期才終止勞動關係，已與大部分聘用人員達成調解補償協議。

該院聲明嚴辭批評，這樣不實的報道，「可能被幕後黑手利用，或者被國外敵對勢力利用」，借題發揮，利用疫情煽動不明真相的民眾，最後引發社會問題。有網民質疑院方用這個說法是擋箭牌，口氣也真大，「境外勢力還能管到你咸陽的一個婦保院？」戲稱「確實，是月球的勢力」。

《大河報》報道，咸陽市婦幼保健院通過一次考試，實行末位淘汰，一次性裁掉40多人，其中有26名護士，被裁掉的醫護人員大多數曾在抗疫一線，「如今，自己不僅沒有領到抗疫補助，反而被突然裁掉，受訪護士表示『十分寒心』」。

醫院「人才優化」 醫護稱被要求「自願辭職」

報道稱，被裁的醫護人員均稱沒有看到「人才優化」相關文件，她們都是在參加一次考試後，被選定為「優化對象」，進而被要求「自願辭職」。當問及醫院護理部和人事科時，對方未出示相關文件，只是口頭通知，有護士提出質疑，為何不按學歷及職稱優化，有護士為中級職稱、10年工齡也遭淘汰。而40多人中，有7名醫護人員未接受簽字，醫院方面也未回應。

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該院今日凌晨在官方微博發聲明，稱有部分媒體就該院與個別聘用人員，涉及雙方勞動爭議仲裁糾紛一事不實報道與轉載，嚴重侵犯醫院聲譽。院方稱，該院重新組合，僅剩餘開設孕產保健、婦女保健、兒童保健和急診綜合四個門診業務，業務嚴重萎縮，因此去年11月出台了優化方案，由於疫情影響，推遲於近期實施，與部分合同到期的聘用人員終止勞動關係。
院方強調，整個過程中完全遵循法律規定，並積極在法律框架內給勞動者予以補償，現已與大部分聘用人員達成調解補償協議。

院方表示，對於剩餘未能達成調解意向的個別聘用人員的糾紛，已由咸陽市勞動人事爭議仲裁委員會立案受理，即將於近期開庭審理。批評部分媒體惡意借疫情擴大炒作，「嚴重違反現行關於網絡安全之法律規定」，亦侵犯醫院的合法權益。

最後，聲明指出，「目前國內疫情得到基本控制，但全球疫情局面比我們想像的更加嚴重。疫情問題已經不僅僅是國內問題，很可能引發國際輿論事件，這樣不實的報導，可能被幕後黑手利用，或者被國外敵對勢力利用，借題發揮，利用疫情煽動不明真相的民眾，最後引發社會問題」。嚴正要求對刊載不實報導與轉載的媒體刪除相關報道，否則將追究法律責任。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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