【機場特警】劇集情節被指醜化内地人 「豆瓣」僅獲評6.4分

今播放大結局的TVB重頭劇《機場特警》，平均收視長踞33點成最近熱話，但在内地卻評價一般，在内地影視網站「豆瓣」的評分更只有6.4。在影視網站的評論中所見，不少內地網民認為劇集部分情節有歧視成份，醜化了內地人。

其中，在某集出現的機場情節中，有三位講普通話的女士在機場大吵大鬧，為了想要坐飛機窗口位而同地勤人員爭吵，其中一位更出手推撞地勤人員，還有一位更假裝跌倒倒地表示被人欺負：「你們看，欺負老人家」惡人先告狀的行為，被指醜化了內地人。

另外，還有一位操著不純正廣東話的女士，慢條斯理地走到登機櫃位辦理飛東京的手續，可是時間非常趕急，因為離起飛只餘40分鐘，而她不提早辦理登機手續只因為她顧着Shopping。此外，她又不見了護照，要立即找人協助尋回。

▲ 劇集劇情被指抹黑内地人

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▲ 有内地網民不滿劇情

還有一個情節是，有一位年輕人在機場被拘捕，在審案過程中他被問到「不是坐飛機，拖着行李箱來機場幹嘛？」，而他則回答：「自由行遊客還拖着行李箱到處去呢？怎麼不見你逐一去問為什麼？」一翻說話似帶有嘲諷的意味，以上種種情節令內地觀眾看收看時不太舒服，感到這一些情節有抹黑的意味。

撇除這些被指涉及歧視的情節，其實亦有不少内地網民對《機場特警》有好評，特別是對劇集的節奏有好感，認為節奏流暢明快，帶觀眾進入了解特警這個職業日常當中，從了解到他們的執勤工作，帶給大家一種強烈的衝突感，另外人物角色鮮明亦相當不錯。

值得注意，《機場特警》事實上是中港合拍劇，理應已配合内地觀衆的口味。所謂的合拍劇，是指由中港影視公司聯手製作的劇集，通常「卡士」較自製劇強勁，部分會雲集中港兩地演員。其中，《再創世紀》，《踩過界》、《使徒行者2》就是近年TVB合拍劇的代表作。

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責任編輯：游昊雲

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