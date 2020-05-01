【肺炎疫情】國務院嚴斥黑龍江「厭戰」「麻痺鬆懈思想」 四大問題導致疫情爆發

國務院疫情聯防聯控機制今通報黑龍江省兩起群聚疫情，並以「厭戰」、「麻痺鬆懈思想」 等嚴詞列舉當地有4大問題，導致黑龍江多家醫院先後發生院內感染，持續時間長，感染病例多，社會影響惡劣，為防控成果帶來新壓力。

通報指出，黑龍江哈爾濱市發生新冠肺炎聚集性疫情，4月2日，87歲陳姓患者至哈爾濱市第二醫院入院治療，肺部CT顯示雙肺炎性可能。4月6日轉至哈爾濱醫科大學附屬第一醫院發燒門診，收入呼吸科住院治療。陳姓患者4月10日診斷為確診病例，轉入黑龍江省傳染病防治院治療。其後陸續確診數十名關聯性病例和無症狀感染者，其中包括上述醫院的數名醫務人員，引發聚集性疫情。

通報並指出，黑龍江牡丹江市發生聚集性疫情。4月16日，牡丹江市康安醫院先後報告疑似病例2例，4月18日診斷為確診病例。其後，陸續確診多名關聯性病例，其中包括牡丹江市康安醫院、牡丹江市北方醫院數名醫務人員。通報列舉黑龍江兩起醫院群聚疫情暴露出的4大問題：

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一、對疫情防控形勢認識不足。哈爾濱、牡丹江作為口岸城市，未能充分認識「外防輸入、內防反彈」的嚴峻形勢，對境外移入疫情「風險認識不足，存在厭戰情緒和麻痹鬆懈思想」。相關醫院錯誤地認為，經海關和社區防控能夠完全篩出肺疫病毒感染者，發生院內聚集性疫情的可能性極小，「存在僥倖心理」。

二、院前防控措施存在薄弱環節。一是入境人員未實施14天集中隔離管理，「國門」源頭疫情管控措施不夠嚴格，導致入境人員中存在感染者漏檢可能；兩市聚集性疫情傳播源頭均是近期經海關入境人員。二是社區防控措施未能有效落實，如哈爾濱聚集性疫情就是陳姓病患聚餐引起。

三、核酸檢測工作未能按要求及時開展。哈爾濱市僅有疾控機構和傳染病醫院能夠開展病毒核酸檢測，其他醫療機構未能及時落實要求加強實驗室建設並開展核酸檢測。醫務人員對發燒患者診療時，未能嚴格遵循診療規範，盲目依賴臨床經驗和影像學檢查，未能及時開展核酸檢測，導致誤診漏診。

四、院內感染防控措施落實不力。相關醫院未完全落實關於院感防控的要求，預檢分診、發燒門診等重點部門的防控措施形同虛設，未能有效開展預約診療，合理分流患者；消毒隔離措施執行不到位，分區要求未落實；病房管理嚴重失職，未制定嚴格的陪護和探視制度，不同病房人員隨意流動；「醫務人員防護意識淡薄、敏感性不強、培訓不到位」。

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通報因此對各地和醫療機構提出4點要求：一是深刻認識疫情防控面臨的嚴峻形勢；二是落實常態化疫情防控要求；三是進一步提高病毒核酸檢測能力；四是繼續落實醫療機構院內感染防控基礎。黑龍江近期躍為内地疫情最嚴重地區後，4月29日被中共總書記習近平點名要求加強防疫。國務院昨派督導組前往黑龍江，指揮督導黑龍江完善和加強防控工作措施，今天即通報列舉4大問題。

據黑龍江衛健委今通報，4月30日新增確診病例5例（牡丹江），均為境外移入關聯性無症狀感染者轉為確診病例。截至4月30日午夜，現有確診病例74例（哈爾濱63例、牡丹江10例、大慶1例），現有無症狀感染者27例（哈爾濱17例、牡丹江8例、綏化2例）。

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責任編輯：游昊雲

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