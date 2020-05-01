多名撐方方教授頻遭起底  詩人王小妮又被調查

作家方方發表武漢封城日記引發國際關注後，發文挺方方的教授相繼遭到五毛網軍起底舉報。繼湖北大學教授梁艷萍被校方調查後，海南大學也宣布調查已退休的詩人王小妮。

綜合網上消息，截至目前，這波因為反制方方而興起的網路文字獄，除了梁艷萍、王小妮被查，遭五毛網軍點名的還有湖北大學文學院院長劉川鄂、華中師範大學文學院副院長譚邦和、南昌大學教授靜婭等人。

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近期，只要被方方在微博點讚的發文教授，均被網軍鎖定起底，翻找其過去發文內容有無「不當言論」。多名被捲入的教授已清空自己微博的所有發文避禍。

據網路截圖，王小妮曾在2014年轉發台灣太陽花學運、香港佔中運動的圖文，就被網軍舉報挺台獨、港獨；她還有數篇發文也被指控侮辱前中共領導人毛澤東。

對此，海南大學官方微博4月30日發表聲明稱，針對網友反映該校已退休教師王小妮個人微博發表不當言論的問題，學校已成立專項工作組對相關情況進行核查。

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王小妮是知名的朦朧派詩人，2005年進入海南大學教書，早已於2012年退休。她事後已清空其微博所有內容。

對此，方方昨天再博轉發一篇題為「誰來認定所謂的不當言論？」的文章，並摘出一段內容，批評大學查教授言論的行徑。

文章稱：「對一個教授的所謂不當言論成立專門調查組，是高校（大學）的恥辱。這將打開潘朵拉魔盒，逼迫每一個群體都會跟風站出來排隊表態，支持方方認同方方視為大逆不道，反對方方咒罵方方得到獎賞，倘是如此，大學將變得一片死寂，每個人只能戰戰兢兢唯唯諾諾滿嘴謊言。」

不過這篇文章也被投訴違規，已遭微信下架。

責任編輯：費風

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