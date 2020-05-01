【甲殼類病毒】發病後兩天可傳染整個養殖場 暫未知原因和解決方法

新冠肺炎疫情仍未平息，有消息指內地又爆出一種「甲殼類病毒」。顧名思義，自然是甲殼類動物會感染，但有日本媒體報道稱，不排除病毒突變以至於傳染人類的可能。那麼，甲殼類病毒到底是什麼？

染病後先變紅 然後殼變軟沉入水中

綜合媒體報道，內地雜誌《水產前沿》稱，華南地區的廣東珠三角、汕尾、饒平、福建等地的蝦場出現大批病蝦，發病率為6成，多項檢測均顯示與名為「十足目虹彩病毒1」（Decapod Iridescent Virus 1，簡稱DIV1）的神秘病毒有關，該病毒主要對蝦、龍蝦、小龍蝦和螃蟹等甲殼類動物造成傷害。

當蝦染上這種病毒後，顏色會開始變紅，蝦殼會變軟，最後沉入水中。由於病毒傳播速度非常快，當出現這種症狀，可在2、3天內擴散至整個養殖場、殺死池塘中的所有蝦。

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中國水產科學研究院的科學家於2014年12月在浙江省的一個白蝦養殖場中首次發現了這種神秘病毒，經研究，確定其為一種高傳染性的病毒，不僅可以殺死蝦，更可以殺死龍蝦、螃蟹等十足目甲殼類動物。

黃海漁業研究所的研究員邱亮說，到2018年，已經在11個省的蝦類養殖場和養殖場發現了這種病毒。爆發最嚴重的一次要數去年，地點是珠三角。

不過，因目前尚未找出解決辦法，病毒的出現原因和傳播方式亦仍然未明，一旦確定受到感染，就必須迅速清理池塘，阻止病毒擴散。同時減少用鮮活餌料投餵，及時排污，並增強對蝦免疫力等方法，預防疫情發生。還有日本傳媒稱，至於病毒會否傳染給人類，目前尚未確定。

責任編輯：伍樂

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