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【中美角力】美艦在南沙「自由航行」後 兩架B-1B轟炸機再飛南海

國情動向 17:25 2020/05/01

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新冠肺炎（COVID-19）疫情加劇中美緊張關係之際，美國海軍連續兩天派軍艦在南海有主權爭議島嶼附近執行「航行自由任務」；美國兩架B-1B戰略轟炸機據報亦從基地出發，飛南海執行任務。有專家指出，這是美國國防部展開新戰略的跡象。中方此前發聲明敦促美方，把精力放在本國疫情防控上，為國際抗疫多做有益的事，立即停止不利於地區安全與和平穩定的軍事行動。

中方：應把精力放在本國疫情防控

據記錄軍事飛行器動態的Aircraft Spots，5月1日在Twitter披露稱，美國空軍兩架B-1B戰略轟炸機，從美國南達科他州埃爾沃斯空軍基地起飛，開展長達32小時的遠航飛行訓練，並於30日在南海上空進行了飛行。根據美軍太平洋司令部的說法，此次任務是美國印度-太平洋司令部和美國戰略司令部轟炸機特遣隊聯合任務的一部分。

美國4月28日派遣導向飛彈驅逐艦巴里號（USSBarry）在南海西沙群島附近水域執行任務。（美國海軍Twitter圖片）

此前，美國4月28日派遣導向飛彈驅逐艦巴里號（USSBarry）在南海西沙群島附近水域執行任務，隔天再派導向飛彈巡洋艦邦克山號（USSBunker Hill）在南沙群島水域航行。

美國海軍表示，接連派軍艦在南海執行任務屬例行公事。美國會在國際法允許的範圍內飛行、航行與作業，即便遇上過度海事聲索的地區或當前事件，都不會改變。

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專家：凸顯美軍「非常態」新戰略

美國有線電視新聞網（CNN）報道，美國智庫蘭德公司（Rand Corp.）資深國防研究員希斯（TimothyHeath）認為，美國國防部新戰略是「戰略可預測，行動不可預測」，讓敵人望塵莫及。希斯指出，美國空軍4月中也有類似行動，軍方無預警將部署關島的B-52轟炸機撤離，結束16年來的「持續轟炸機進駐任務」，改為日後只要五角大廈覺得合適，就隨時派出B-1、B-2及B-52轟炸機。

希斯認為，與關島不再有轟炸機持續進駐任務類似，美軍很可能將以非常態的模式在南海執行任務及活動，有別於以往的可預測模式。

有專家認為，美國海軍在南海很可能將以非常態的模式執行任務及活動，有別於以往的可預測模式。（美國海軍Twitter圖片）

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中國人民解放軍南部戰區發言人李華敏4月28日在聲明中指出，美方挑釁行徑嚴重違反有關國際法準則，嚴重侵犯中國主權和安全利益，人為增加地區安全風險，極易引發不測事件，與當前國際社會合力抗疫的氛圍格格不入，與南海地區國家保持南海和平穩定的共同意願格格不入。

李華敏並敦促美方把精力放在本國疫情防控上，為國際抗疫多做有益的事，立即停止不利於地區安全與和平穩定的軍事行動。戰區部隊將堅決履行職責使命，堅決維護國家主權安全，堅定維護南海和平穩定。

責任編輯：伍樂

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