【五一黃金周】北京124家等級景區恢復開放 故宮每日限流5千人好空曠（多圖有片）

內地連休五天的「五一」小長假今日拉開序幕，7成景點已開放，北京市重大突發公共衛生事件響應從一級降為二級，市民和外地遊客紛紛前往故宮博物院、北海公園等地遊覽。據「北京交通廣播」微博發布圖片顯示，因景區實施限流以及預約制，景區現場暫未出現人逼人情況。

五一期間，北海公園9個碼頭全部開放，目前，有部分碼頭出現排隊，6個園中園景點還沒有出現限流排隊的情況。

香山地區山上停車場仍然關閉，山下香泉環島南北兩側停車區共1千多個車位，9點前基本飽和。

另外，著名景點故宮在關閉逾3個月後，今日起有限度重開。故宮實行網絡實名預約門票、限流參觀，每日限額5,000人，遊客入院前需出示實時「健康碼」及測量體溫，入院後需全程佩戴口罩，與他人保持1米以上距離。目前故宮一連五日共2.5萬張門票均已售罄。

北京市文化和旅游局一級巡視員周衛民表示，截至今天，北京市共有124家等級景區開放，331家鄉村民宿開業。

周衛民介紹，全市采取嚴格執行網絡實名制分時段預約，引導游客間隔入園、錯峰出游，防止游客扎堆；對游客接待量進行總量控制；實行現場管理，入園必檢，設置1米安全距離，對公共區域和設施設備增加了清潔與消毒頻次，對景區內易導致游人聚集擁堵的節點和區域，安排了專人盯守疏導等措施。

責任編輯：尹航

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