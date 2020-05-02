【全球索償】美向中國索償劇本寫好  兩支箭蓄勢待發

美國媒體援引白宮匿名官員提供的消息說，美國政府高級官員正在考慮對中國採取報復措施，讓中國對新冠病毒疫情的全球大爆發進行賠償。綜合消息分析，美國針對中國索償的劇本已經寫好，待疫情受控，即會採取一波接一波行動。

這個向中國索償劇本就是，先是情報機關調查，證實中國瞞報致新冠肺炎疫情大爆發；繼而國會通通剝奪中國「主權豁免權」，讓政府及民間向中國索償；同時，白宮會用加徵關稅懲罰中國。

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美國國家情報總監辦公室（Office of Director of National Intelligence）30日發聲明，首公開指情報界普遍認為，新冠病毒並非由人為或基因改造而成，但未排除實驗室洩漏，並強調病毒源自中國。美國官方消息指，特朗普政府已下令中央情報局（CIA）等3大情報機關，徹底調查攔截到的通聯紀錄、衛星影像及其他資料，分析中國和世界衛生組織（WHO）有否在初期隱瞞疫情。

這個調查最終結果幾乎不用猜測，肯定是指病毒源於中國，因為中國隱瞞以致全球大爆發同時禍及美國。在政治壓力下，美國情報部門不可能有不同於白宮的論調。當年，小布殊為了轉移國民對「911」的憤怒，情報部門配合稱伊拉克有大殺傷力武器，使布殊仔師出有名攻伊拉克。結果在伊拉克什麼都找不到，後來有媒體揭露這是假情報。

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同樣，美國有了情報部門的「證據」，於是白宮與國會就可以「做嘢」。首先，剝奪或限制大陸的「主權豁免」（sovereign immunity）。目前，代表密蘇里州的共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）上周提出一項新法案，要求褫奪中國的主權豁免權。阿肯色州參議員科頓（Tom Cotton）與得州眾議員克倫肖（Dan Crenshaw）也提案，要求在《外國主權豁免條例》中新增新冠疫情的例外條款。

在美國媒體負面報道下，美國民眾對中國的觀點普遍向負面轉變，而在選舉前民眾受到這種信息導向，將影響到接下來的美國各選舉人和議員。這類法案通過可能性大增，除非特朗普行使否決權，但看來機會不大。法案通過後，美國各級政府及民間即可向中國提出索償。

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外國政府在美國被訴曾有先例。其中最知名的案例是「911事件」受害者家屬訴沙特阿拉伯，指控沙特政府涉嫌資助襲擊計劃，要求數十億美元賠償。沙特政府享有主權豁免權，但在2016年，美國國會在時任總統奧巴馬的反對下，修訂制裁資助恐怖主義的新法案，為類似訴訟提供了法律依據。

其次，白宮會提出「報復性措施」，以懲治或向中國索賠疫情損失。最直接的做法是加徵關稅。特朗普27日在白宮記者會上說，美國將尋求讓中國為美國造成的經濟損失賠償數千億美元，並說他在考慮懲罰中國的額外措施。在回答美國是否要求中國進行金融賠償的問題時，川普說，「我們可以做比這個更容易的事」，「我們有辦法去做比這容易很多的事情」。

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這個所謂「容易得多的事」，很明顯就是利用關稅去「懲罰」中國，特別是上一回貿易戰中美方嚐到甜頭，特朗普會認為利用關稅作籌碼，是和中方談判的利器。

美國針對中國這兩支箭已蓄勢待發，現在新冠肺炎疫情在美國仍未平伏，只要疫情稍為受控，美國這兩支箭就會射向中國，這幾天美國媒體已在做勢，正是為下一步作輿論準備。

面對美國來勢洶洶的下一波行動，中國應如何應對？內地有專家提出四點，一是守住戰略底線，維護好國家核心利益；二是防止戰略誤判，尤其要防止對美誤判，不要認為美國已衰落；三是中美要保持暢通人員、信息和民間交往，合理管控雙邊關係，在國際議題上的繼續合作；四是，要對媒體進行合理管控，呈現給世界一個更開放、更包容，更開放，更信息公開的中國。

本報記者：高青

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