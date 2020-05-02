【金正恩現身】照片公開！金正恩神隱20天後露面　粉碎病危傳聞

▲ 【金正恩露面】北韓官方公布金正恩勞動節露面，粉碎病危傳聞。（圖取自北韓勞動新聞網頁rodong.rep.kp）

北韓領袖金正恩自4月11日起未有公開露面後，一度傳出命危成為植物人的消息，健康狀況成謎。北韓官方朝中社今日（2日）公開金正恩於昨日（1日）出席順天磷肥工廠竣工儀式相片。金正恩面露笑容剪彩，粉碎病危傳聞。

韓聯社引述北韓媒體報道，金正恩在5月1日勞動節出席順天磷肥工廠竣工典禮，是4月11日主持勞動黨政治局會議以後、睽違20天首次公開露面。

【金正恩露面】北韓官方公布金正恩勞動節露面 粉碎病危傳聞

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▲ 北韓媒體報道，金正恩（右3）1日出席順天磷肥工廠竣工典禮，金正恩胞妹金與正（右4）也有出席。（圖取自北韓勞動新聞網頁rodong.rep.kp）

報道寫到，「在歡迎曲響起的同時，敬愛的最高領導者金正恩同志現身竣工典禮，親自為竣工剪綵。」金正恩胞妹金與正也出席這場竣工典禮。

今年初因伊朗將軍蘇雷曼尼死於美軍無人機「斬首行動」，輿論預測金正恩可能暫時隱遁，金正恩當時也是出席視察順天磷肥工廠建設現場，破除謠言。

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金正恩4月11日主持勞動黨政治局會議後就未再出席公開活動，加上美國有線電視新聞網（CNN）引述美國官員說法報道，指金正恩接受心血管手術後病危，各種關於金正恩行蹤與健康狀態的傳聞甚囂塵上。

在本屆南韓國會選舉中當選比例制國會議員的脫北者池成鎬1日更聲稱，他99%肯定金正恩接受手術後，已於上週末過世，但未說明消息來源。

▲ 北韓媒體報道，金正恩（右3）1日出席順天磷肥工廠竣工典禮，金正恩胞妹金與正（右4）也有出席。（圖取自北韓勞動新聞網頁rodong.rep.kp）

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責任編輯：伍樂