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【金正恩現身】金正恩露面報平安　特朗普回應卻耐人尋味

國情動向 12:03 2020/05/02

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【金正恩現身】金正恩露面報平安　特朗普回應卻耐人尋味

北韓領袖金正恩傳出病危消息後，今天（2日）首度在北韓官媒報道中「現身」亮相。美國總統特朗普對此卻回應，他現在不想發表任何評論，未來等「適當時機」時會給外界一些說法。

金正恩一度消失於公眾視線20天，關於他病危的傳聞沸沸揚揚，甚至有傳他已成了植物人，引發外界諸多猜測。

特朗普：我還沒有打算要評論

直至今日，北韓官媒朝中社發出一條爆炸性消息，指金正恩5月1日親赴首都平壤以北順川的一家新建化肥廠剪綵。照片中，金正恩笑容滿面，頗有粉碎他病危的意味。

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【金正恩病危？】金正恩五一勞動節發感謝詞  但真身未亮相

特朗普香港時間2日在白宮回應金正恩現身一事時，卻語焉不詳地說，「我還沒有打算要評論」、「我們會表態，但要在適當的時間點。」

他日前曾向媒體表示，他對金正恩的狀況完全瞭解，但暫時不能透露任何信息。

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【金正恩病危？】金與正未必是真命天子　金正恩叔叔可能繼位

4月27日，特朗普在白宮疫情簡報會上被問及有關金正恩的情況時說：「我不能告訴你們，我確實知道一些，但是現在不能談論它，只能祝福他們。」

特朗普還說，「我與金正恩的關係很好」，「可能會在不久聽到（他的消息）。」

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金正恩自近日一度神隱，甚至缺席4月15日朝鮮舉行的最重要的「太陽節」，外界紛紛猜測他是否健康出現問題。

美媒CNN最先稱，指金正恩近日動了心臟手術，出現病危狀況。隨後日本、韓國和英國媒體也紛紛引述消息來源，指金正恩身體的確出現狀況，但具體情況無法證實。

特朗普曾歷史性會晤金正恩。

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責任編輯：伍樂

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