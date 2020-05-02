▲ 【金正恩現身】曾貼「兩根蠟燭」暗示金正恩死了 中國前外長姪女道歉

北韓領導人金正恩神隱20天後，北韓官媒今日（2日）發布昨金正恩出席五一勞動節活動的照片，粉碎外界謠傳他已死的傳言。曾在微博貼出兩根蠟燭暗示「金正恩已死」的中國外交部前部長李肇星姪女秦楓今發文道歉。

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美國CNN傳出金正恩病危消息後，金正恩一度神隱多天，逝世消息不絕於耳。李肇星姪女、香港衛視綜合台副台長秦楓3曾於4月24日，在微博貼出「兩根蠟燭」，被許多網民認為是在暗示金正恩逝世，但也有網友質疑是在造謠。

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秦楓當日留言回應說，「有些人願意等著官宣真請自便，我只說事實，當年金日成去世晚了34小時，金正日晚了51小時（公布），看看這次晚多少個小時官宣？對了，李文亮醫生那晚對著屍體搶救很久…我從來不發假消息。」

當日外界以為秦楓有內幕消息

秦楓又留言，「另，他在不在的中朝友誼也萬古長青啊，消息來源渠道不一樣，分析水平也不一樣，同行就別較勁了跟我。」

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但北韓官媒2日發布金正恩出席五一勞動節活動的照片後，秦楓隨即跟著發文道歉，且態度大幅軟化，沒有了先前的理直氣壯。

她說，「消息來源從來沒有錯過，這一次竟然錯了，看樣子朝鮮內部的情況已經和最初接觸時候不一樣。個人沒有按照發展的眼光看待問題，帶來誤導，向各位致歉。」

但仍有大批網友留言大批評秦楓，「自己闢謠自己嗎？」「之前信誓旦旦，說是內幕消息？現在打臉了！」「當初還說什麼等官宣請自便，從來不發假消息？」「我也送秦楓『兩根蠟燭』，慢走啦！」

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責任編輯：伍樂