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【調查疫情】世衛又同特朗普唱反調：新冠病毒源於自然

國情動向 14:32 2020/05/02

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【調查疫情】世衛又同特朗普唱反調：新冠病毒源於自然

美國總統特朗普宣稱看過新型冠狀病毒（新冠病毒）來自中國實驗室的證據，但世界衛生組織（WHO）在香港時間今天（2日）重申，這種病毒源於自然。

外界普遍認知是，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情去年底在武漢一處野味市場爆發，科學家相信是由動物傳染給人。

【調查疫情】特朗普：看到證據 新冠病毒源自武漢實驗室

【調查疫情】中國官方《人民日報》10問美國疫情 「給全世界一個交代」

特朗普香港時間昨天（1日）在線上記者會宣稱看到證據，顯示疫情其實源於武漢病毒研究所（Wuhan Institute of Virology），但不願說明細節。

世衛公共衛生緊急計劃執行主任萊恩（Michael Ryan）被問到特朗普上述說法時，強調世衛多次聆聽研究病毒序列的科學家意見。

世衛主任：要了解動物－人類藩籬怎打開

萊恩重申世衛先前立場指出：「我們肯定這個病毒源於自然。」

【調查疫情】世衛駐華代表︰中國多次拒世衛查新冠病毒來源 世衛估源頭在武漢

【調查疫情】歐盟首撐調查新冠病毒源頭　呼籲中國配合

新冠肺炎迄今奪走全球超過23萬條人命，世衛今天稍早表示，希望獲邀參與中國對病毒動物來源的調查。

萊恩說：「確定這種病毒的天然宿主才是重點。」他強調，必須了解「動物－人類的物種藩籬是如何被打破的」。

【調查疫情】中方嬲到說不買澳牛！中國澳洲為何交惡　看這4件事

【調查疫情】中方威脅不來旅遊不買牛肉？澳洲官員稱堅持調查疫情

「之所以要了解那點，是因為如此一來，我們就能讓必要的預防和公衛措施就定位，避免那在某個地方再次發生。」

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則是繼續反駁各界對世衛的批評，尤其是來自特朗普的批評。特朗普指控世衛淡化疫情威脅、並「對中國卑躬屈膝」之後，暫停對這個聯合國機構的資助。

【調查世衛】澳洲總理：要用查武器級別　調查世衛有否延誤報疫情

澳洲倡查新冠疫情　京威脅「中國人不再去澳洲留學」　

譚德塞表示，世衛已「及時」行動，1月30日宣布新型冠狀病毒構成國際關注公共衛生緊急事件，讓各國「有足夠時間因應」，當時中國境外僅82起確診病例且無死亡病例。他說：「我們沒有浪費任何時間。」

【調查世衛】美澳德法領袖「密斟」　推動國際調查新冠疫情

澳媒將中國國徽改病毒圖案 駐悉尼領館批「辱華」促道歉

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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