▲ 【調查疫情】世衛又同特朗普唱反調：新冠病毒源於自然

美國總統特朗普宣稱看過新型冠狀病毒（新冠病毒）來自中國實驗室的證據，但世界衛生組織（WHO）在香港時間今天（2日）重申，這種病毒源於自然。

外界普遍認知是，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情去年底在武漢一處野味市場爆發，科學家相信是由動物傳染給人。

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特朗普香港時間昨天（1日）在線上記者會宣稱看到證據，顯示疫情其實源於武漢病毒研究所（Wuhan Institute of Virology），但不願說明細節。

世衛公共衛生緊急計劃執行主任萊恩（Michael Ryan）被問到特朗普上述說法時，強調世衛多次聆聽研究病毒序列的科學家意見。

世衛主任：要了解動物－人類藩籬怎打開

萊恩重申世衛先前立場指出：「我們肯定這個病毒源於自然。」

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新冠肺炎迄今奪走全球超過23萬條人命，世衛今天稍早表示，希望獲邀參與中國對病毒動物來源的調查。

萊恩說：「確定這種病毒的天然宿主才是重點。」他強調，必須了解「動物－人類的物種藩籬是如何被打破的」。

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「之所以要了解那點，是因為如此一來，我們就能讓必要的預防和公衛措施就定位，避免那在某個地方再次發生。」

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則是繼續反駁各界對世衛的批評，尤其是來自特朗普的批評。特朗普指控世衛淡化疫情威脅、並「對中國卑躬屈膝」之後，暫停對這個聯合國機構的資助。

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譚德塞表示，世衛已「及時」行動，1月30日宣布新型冠狀病毒構成國際關注公共衛生緊急事件，讓各國「有足夠時間因應」，當時中國境外僅82起確診病例且無死亡病例。他說：「我們沒有浪費任何時間。」

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責任編輯：伍樂

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