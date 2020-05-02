▲ 【金正恩現身】豈止闢謠？金正恩五一亮相透出北韓面臨兩大危機

北韓領導人金正恩神隱20天後再現身，令他病危的傳聞不攻自破。但有觀察者認為，金正恩對這些傳聞或許不在乎，他選擇在五一勞動節這個時刻露面，相信是要釋放政治訊號，凝聚國內應對北韓兩大危機。

金正恩在4月11日主持中央委員會政治局會議後，隨即消失在公眾的視野之中，有關他的各種流言開始出現，例如腦死、病危、躲起來享樂等等。北韓官媒直至今天（2日），才發布金正恩5月1日勞動節出席順天磷肥工廠竣工典禮的照片。

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根據南韓「韓聯社」報道，金正恩選舉此時再亮相，目的不僅是為他病危的傳聞闢謠，還要釋出應對兩大北韓國內危機的訊號：

其一：糧食供應非無憂 金要安撫民心

首先，金正恩現身的地點非常重要，順天磷肥工廠於2017年7月16日開始建造，北韓希望透過該廠增加農業生產進而解決糧食短缺的狀況，畢竟在受到長期制裁後，北韓難以進口化肥且牲畜數量有限，動物排泄物的堆肥無法穩定供應。

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事實上，雖然北韓民眾近年來的食物條件有所改善，但受到新型冠狀病毒影響導致邊界關閉，很難保證食物能夠自給自足。因此，如果由金正恩親自宣布磷肥工廠完工，對於北韓民眾可能會有極大的心理安慰效果，並且營造出「領導者照顧人民」的形象。

其二：團結勞動者 應對疫情打擊經濟

再者，金正恩現身的日期也非常重要，那就是五一勞動節。金正恩只有在剛上任的2012年和2013年參與了勞動節活動，2014年至2019年都是由黨內高層出席。不過，今年特別不一樣，由於新冠肺炎造成的全球性衰退，國家領導人必須要走出來讓勞工結一心。

不難發現的是，儘管這20天以來外界對於金正恩的健康狀況多有揣測，但金正恩似乎不急於公開現身，而是照著北韓既定的時間表行事。

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責任編輯：伍樂

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