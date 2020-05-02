【金正恩現身】金正恩五一亮相影片流出：走路穩健有力　毫無病態（高清影片）

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【金正恩現身】豈止闢謠？金正恩五一亮相透出北韓面臨兩大危機
北韓領袖金正恩自4月11日起未有公開露面後，一度傳出病危成為植物人的消息，北韓官方朝中社今日（2日）公開金正恩於五一勞動節出席順天磷肥工廠竣工儀式相片，粉碎病危傳聞。有外媒獲得金正恩出席這項活動的影片，可見他步履穩健，談笑風生，並無病態。
北韓官媒朝中社今晨（2日）報道，北韓領導人兼勞動黨委員長金正恩，在神隱近3周後，出席公開活動剪綵，民眾向他高呼萬歲。從朝中社隨後公布的照片可見，金正恩笑容燦爛，身邊也無枴杖或人員攙扶，狀況看似非常良好，也打破外界有關他心臟病手術失敗命危甚至是植物人的傳言。
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有外媒取得北韓最新影片，這段長約5分鐘的無聲影片中，金正恩是鏡頭主角，民眾列隊揮舞彩球歡迎，他走路步履穩健，比他先前傳言「腳痛」復出時走得更加穩重。
民眾列隊揮舞彩球歡迎
朝中社報道，金正恩昨天（1日）在胞妹金與正，及數名北韓高層的陪同下，於平安南道順川市（순천시），出席肥料工廠的完工儀式。
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報道提到，金正恩儀式上剪綵，並對著高呼「萬歲」的勞工們揮手。報道說，「在歡迎曲響起的同時，敬愛的最高領導者金正恩同志現身竣工典禮，親自為竣工剪綵。」報導指，金正恩的妹妹、勞動黨第一副部長金與正﹔勞動黨副委員長朴奉珠、金德訓、朴泰成﹔以及勞動黨第一副部長趙勇元等陪同出席了儀式。剪綵儀式後，金正恩進入工廠內視察。
北韓官媒上次報導金正恩的動向，已是4月11日，當天金正恩出席北韓勞動黨中央委員會政治局會議。這是事隔約20天，首次公開刊登金正恩現身照片，打破美韓媒體的「病危說法」。
金正恩4月11日主持勞動黨政治局會議後就未再出席公開活動，加上美國有線電視新聞網（CNN）引述美國官員說法報導，指金正恩接受心血管手術後病危，各種關於金正恩行蹤與健康狀態的傳聞甚囂塵上。
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責任編輯：伍樂