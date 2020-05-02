【金正恩現身】金與正罕有化妝隨行　暗藏北韓政治密碼？

▲ 【金正恩現身】金與正罕有化妝隨行！金正恩妹被讚美如少女

北韓領導人金正恩在神隱20天後，關於他的傳言四起。今日（2日）北韓官媒報道，金正恩五一勞動節當天，出席順天磷肥工廠竣工典禮，並附上當時剪綵照。照片曝光後，引起網友熱議圖中細節，不只有人發現金正恩隨扈疑似戴口罩，還有胞妹金與正罕見化妝出席剪綵儀式。這些畫面，或許都蘊藏政治密碼？

北韓官媒《朝鮮中央通訊社》今日報道，金正恩在5月1日勞動節出席順天磷肥工廠竣工典禮，金正恩到達現場時，所有人熱烈歡呼，金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正，勞動黨副委員長朴奉珠、金德訓、朴泰成，黨第一副部長趙勇元等陪同出席。北韓官媒後來公布活動照片，顯示金正恩笑容燦爛現身典禮剪綵。

隨從被發現戴了口罩

不過就在活動照曝光之後，專門研究北韓現況的新聞網站《NK News》便在推特上貼出其中一張活動照，從照片中可以明顯看出，在金正恩身後的隨扈戴著黑色口罩。而日媒也在金正恩神隱時，爆料金正恩的安全人員中發現1名新冠肺炎感染者。

▲ 金與正五一化妝亮相。

▲ 以往素顏出席國際場合。

【金正恩病危？】金與正未必是真命天子 金正恩叔叔可能繼位

【金正恩病危？】英媒：金與正若繼位 會比金正恩更似暴君

此外，金正恩胞妹金與正也成為網友討論的焦點。《NK News》轉貼網友推文，指出金與正出席這次活動時，疑似有化妝，並分析金與正當時畫了眉毛和眼影，並稱這或許意味金與正知道此次場合所拍攝的照片，有重要特殊意義。

有網民說，化了妝的金與正象個少女。金與正據信現年約32歲，有傳她已婚。

而細看金與正先前的照片，2019年2月金與正隨同金正恩赴越南出席「川金會」時，從當時的媒體資料照可以看出，金與正妝容素淨，顴骨上的雀斑清晰可見，眼睛也只有淡淡的眼線，幾乎沒有過度妝飾。2018年平昌冬奧時，金與正也隨北韓國家隊出席，從她臉上也看不出化妝的痕跡。

▲ 金正恩隨從被發現戴了口罩。

【金正恩病危？】金與正老公是誰仍是謎 傳聞丈夫是他他他

【金正恩現身】金正恩五一亮相影片流出：走路穩健有力 毫無病態（高清影片）

【金正恩現身】豈止闢謠？金正恩五一亮相透出北韓面臨兩大危機

【金正恩現身】金正恩露面報平安 特朗普回應卻耐人尋味

【金正恩現身】照片公開！金正恩神隱20天後露面 粉碎病危傳聞

責任編輯：伍樂