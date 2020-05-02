  • 28°C
香港時間 : 2020502日 (六) 18:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【金正恩現身】金與正罕有化妝隨行　暗藏北韓政治密碼？

國情動向 18:27 2020/05/02

分享：

【金正恩現身】金與正罕有化妝隨行！金正恩妹被讚美如少女

北韓領導人金正恩在神隱20天後，關於他的傳言四起。今日（2日）北韓官媒報道，金正恩五一勞動節當天，出席順天磷肥工廠竣工典禮，並附上當時剪綵照。照片曝光後，引起網友熱議圖中細節，不只有人發現金正恩隨扈疑似戴口罩，還有胞妹金與正罕見化妝出席剪綵儀式。這些畫面，或許都蘊藏政治密碼？

北韓官媒《朝鮮中央通訊社》今日報道，金正恩在5月1日勞動節出席順天磷肥工廠竣工典禮，金正恩到達現場時，所有人熱烈歡呼，金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正，勞動黨副委員長朴奉珠、金德訓、朴泰成，黨第一副部長趙勇元等陪同出席。北韓官媒後來公布活動照片，顯示金正恩笑容燦爛現身典禮剪綵。

隨從被發現戴了口罩

不過就在活動照曝光之後，專門研究北韓現況的新聞網站《NK News》便在推特上貼出其中一張活動照，從照片中可以明顯看出，在金正恩身後的隨扈戴著黑色口罩。而日媒也在金正恩神隱時，爆料金正恩的安全人員中發現1名新冠肺炎感染者。

金與正五一化妝亮相。

以往素顏出席國際場合。

【金正恩病危？】金與正未必是真命天子　金正恩叔叔可能繼位

【金正恩病危？】英媒：金與正若繼位 會比金正恩更似暴君

此外，金正恩胞妹金與正也成為網友討論的焦點。《NK News》轉貼網友推文，指出金與正出席這次活動時，疑似有化妝，並分析金與正當時畫了眉毛和眼影，並稱這或許意味金與正知道此次場合所拍攝的照片，有重要特殊意義。

有網民說，化了妝的金與正象個少女。金與正據信現年約32歲，有傳她已婚。

而細看金與正先前的照片，2019年2月金與正隨同金正恩赴越南出席「川金會」時，從當時的媒體資料照可以看出，金與正妝容素淨，顴骨上的雀斑清晰可見，眼睛也只有淡淡的眼線，幾乎沒有過度妝飾。2018年平昌冬奧時，金與正也隨北韓國家隊出席，從她臉上也看不出化妝的痕跡。

金正恩隨從被發現戴了口罩。

【金正恩病危？】金與正老公是誰仍是謎　傳聞丈夫是他他他

【金正恩現身】金正恩五一亮相影片流出：走路穩健有力　毫無病態（高清影片）

【金正恩現身】豈止闢謠？金正恩五一亮相透出北韓面臨兩大危機

【金正恩現身】金正恩露面報平安　特朗普回應卻耐人尋味

【金正恩現身】照片公開！金正恩神隱20天後露面　粉碎病危傳聞

責任編輯：伍樂

 

 

相關文章

【金正恩病危？】美媒新說法：金正恩沒死　但中風失語言能力
2020/04/30
【金正恩病危？】美媒新說法：金正恩沒死　但中風失語言能力
【金正恩現身】照片公開！金正恩神隱20天後露面　粉碎病危傳聞
今日
【金正恩現身】照片公開！金正恩神隱20天後露面　粉碎病危傳聞
【金正恩病危？】金正恩五一勞動節發感謝詞 但真身未亮相
2020/05/01
【金正恩病危？】金正恩五一勞動節發感謝詞 但真身未亮相
【金正恩現身】金正恩露面報平安　特朗普回應卻耐人尋味
今日
【金正恩現身】金正恩露面報平安　特朗普回應卻耐人尋味
【金正恩現身】曾貼「兩根蠟燭」暗示金正恩死了　中國前外長姪女道歉
今日
【金正恩現身】曾貼「兩根蠟燭」暗示金正恩死了　中國前外長姪女道歉
政治 化妝 金正恩 金與正 口罩 北韓 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【金正恩現身】金正恩五一亮相影片流出：走路穩健有力　毫無病態（高清影片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【全球索償】美國擬跨部門懲治中國瞞疫情 美媒指將剝奪「主權豁免權」
【全球索償】美國擬跨部門懲治中國瞞疫情 美媒指將剝奪「主權豁免權」
【金正恩現身】金正恩露面報平安　特朗普回應卻耐人尋味
【金正恩現身】金正恩露面報平安　特朗普回應卻耐人尋味
【金正恩病危？】蓬佩奧：除金正恩不見了　北韓有兩個更大危機
【金正恩病危？】蓬佩奧：除金正恩不見了　北韓有兩個更大危機
【調查疫情】中國官方《人民日報》10問美國疫情 「給全世界一個交代」
【調查疫情】中國官方《人民日報》10問美國疫情 「給全世界一個交代」
【金正恩病危？】金與正老公是誰仍是謎　傳聞丈夫是他他他
【金正恩病危？】金與正老公是誰仍是謎　傳聞丈夫是他他他
【金正恩現身】照片公開！金正恩神隱20天後露面　粉碎病危傳聞
【金正恩現身】照片公開！金正恩神隱20天後露面　粉碎病危傳聞