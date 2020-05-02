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專題:新冠肺炎

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【去中國化】稱霸便打倒它！怎回應去中國化　鄧小平舊話尋啟示

國情動向 22:07 2020/05/02

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內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情緩和，但其「次生災害」卻仍在蔓延，最明顯是瘟疫加深了中國與西方矛盾，多國政府或民間掀起向中國追責和索償的浪潮，有政客則推動與中國切割、即所謂去中國化。面對疫後國際新形勢，已故鄧小平近半世紀前的一席話值得重溫。

新冠肺炎疫情令不少國家經濟陷入災難式衰退，但西方一些政客、特別是右翼份子，紛紛把矛頭指向最先出現疫情的中國；其中，美、英、澳、德、印等國家有政府或民間組織揚言要向中國索償。

西方政客借疫情牽制中國

美國及日本政府官員亦向本國企業發出建議，推動撤離中國，把生產線和市場重心回歸本土，這令原本沒有多大市場的「去中國化」概念，突然遭到熱炒。

【去中國化】從荷蘭到坦桑尼亞變臉  看全球「去中國化」之嚴峻

【中國經濟】「去中國化」非一刀切  三類企業去留各有選擇

西方把全部疫情責任推給中國，實在並不公允，多國政客把矛頭指向中國，或許有更深層的計算；當中，固然有人建基於對「中國崛起」的恐懼，借疫情反制中國；有的則是從經濟利益，又或地緣政治利益的考量。

觀察者指，疫情改變了世界政治風向，中國必須冷靜應對，不宜與西方硬碰硬，否則不利於國家戰略利益。在此之際，已故中共領袖鄧小平所定立的「韜光養晦」方針，今天看來似乎仍有參考價值。

【去中國化】歐美要與中國脫鉤不等疫後  已是現在進行式

【去中國化】面對全球「去中國化」  重溫鄧小平的一番話

鄧小平所說的「韜光養晦」，重心之一是面對西方發達國家的「戒心」，中國不要批評別人太甚、指責別人太甚，不則或令中國陷入更大困境。

中國應冷靜應對　防矛盾擴大

追本溯源鄧小平早在1974年出席聯合國大會第六屆特別會議時，所作的發言，一直被視為他「韜光養晦」方針最原始和最根本闡述。當年文革仍未結束，鄧小平以這段話，消除西方對中國的疑慮，為中國贏得了發展空間。這番話是：

如果中國有朝一日變了顏色，變成一個超級大國，也在世界上稱王稱霸，到處欺負人家，侵略人家，剝削人家，那麼，世界人民就應當給中國戴上一頂社會帝國主義的帽子，就應當揭露它，反對它，並且同中國人民一道，打倒它。

謙遜、不露鋒芒，解除別人對自己的戒心，或許是應對來自各國敵意的良方之一。但值得注意是，在列國政客借疫情針對中國時，中國外交語言越趨強硬，有外交官甚至以「病毒源於美國」論反制美國。

取信於國際　比戰狼式回應更有意義

而媒體亦大力宣傳中國醫療物資對世界的影響力，被指暗地釋出中國「救世」的觀念，而網上忽然出現大量「某某國渴望回歸中國」的文章，更引人側目。

【去中國化】美日敦促企業撤華 「去中國化」能成功嗎？

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【去中國化】新冠疫情加速中美脫鉤  中國或失全球化紅利

中國這些舉動有否過度展現「自信」，反招來西方更多猜忌，實在值得深思。正如鄧小平當年也說過，「不要怕外國人議論，管他們說什麼，無非就是罵我們不開明。多少年來我們挨罵挨得多了，罵倒了嗎」，如果中國能持守這種氣度，應對當前外交環境，相信有助逢凶化吉，逆轉劣勢。

本報記者：程國知

疫情 災難 地緣政治 外交 政治 經濟 美國 冠狀病毒 聯合國 新冠肺炎

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