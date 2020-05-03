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【金正恩現身】特朗普回應金正恩露面破病危傳聞：很高興見他回來 

國情動向 13:12 2020/05/03

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【金正恩現身】特朗普回應金正恩露面破病危傳聞：很高興見他回來 

北韓領導人金正恩一度傳出病危傳聞，超過兩周未在公共場合露面，不過北韓官媒2日發布勞動節當天（1日）金正恩出席化肥場剪綵儀式的照片，以此破除外界謠言。美國總統特朗普對此則表示，很高興見到他回來。

北韓官媒2日報道，金正恩1日出席平安南道順川市的「順川磷肥料工廠」完工典禮，破除外界指稱他由於心血管手術失敗而病危，甚至已「腦死」、淪為「植物人」或「身亡」等各種傳聞，雖然影片中金正恩看似無大礙，畫面中還包含他笑著剪綵、鼓掌與在工廠內外抽煙等舉動。

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但其腿部動作被指似乎僵硬，且典禮的舞台上準備桌椅，也讓學者認為情況罕見，懷疑是否因身體狀況不佳，讓金正恩無法久站。

儘管外界依舊在猜測金正恩的身體狀況，不過美國總統特朗普在推特也發文表示，「就我個人來說，很高興見到他回來，狀態看來也很不錯。」

I, for one, am glad to see he is back, and well!

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在此之前，特朗普對金正恩的再現身向記者說，他現在不想發表任何評論，未來等「適當時機」時會給外界一些說法。

針對北韓核武問題，特朗普與金正恩先前已進行過3次會談，若金正恩無行動能力或死亡，將為談判進程增添不確定性。近期針對金正恩身體狀況不佳的傳聞，特朗普的回應也偏向較為淡化處理的方式。

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責任編輯：伍樂

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