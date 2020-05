【金正恩現身】特朗普回應金正恩露面破病危傳聞：很高興見他回來 

北韓領導人金正恩一度傳出病危傳聞,超過兩周未在公共場合露面,不過北韓官媒2日發布勞動節當天(1日)金正恩出席化肥場剪綵儀式的照片,以此破除外界謠言。美國總統特朗普對此則表示,很高興見到他回來。

北韓官媒2日報道,金正恩1日出席平安南道順川市的「順川磷肥料工廠」完工典禮,破除外界指稱他由於心血管手術失敗而病危,甚至已「腦死」、淪為「植物人」或「身亡」等各種傳聞,雖然影片中金正恩看似無大礙,畫面中還包含他笑著剪綵、鼓掌與在工廠內外抽煙等舉動。

【金正恩現身】照片公開!金正恩神隱20天後露面 粉碎病危傳聞

【金正恩現身】金正恩露面報平安 特朗普回應卻耐人尋味

但其腿部動作被指似乎僵硬,且典禮的舞台上準備桌椅,也讓學者認為情況罕見,懷疑是否因身體狀況不佳,讓金正恩無法久站。

儘管外界依舊在猜測金正恩的身體狀況,不過美國總統特朗普在推特也發文表示,「就我個人來說,很高興見到他回來,狀態看來也很不錯。」

I, for one, am glad to see he is back, and well!