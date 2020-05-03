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【金正恩現身】金正恩露面牙齒卻不同了  輿論場陰謀論四起

國情動向 13:36 2020/05/03

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【金正恩現身】金正恩露面牙齒卻不同了  輿論場陰謀論四起

北韓領袖金正恩5月1日現身工廠，打破此前有關他病危或死亡的傳言。但北韓官方媒體發放的現場照片和視頻，並未完全打消外界猜疑。台灣有網民宣布照片中金正恩的牙齒等方面，像跟以往不同，一時間陰謀論四起。但也有評論指，攝影角度、或舊照片曾被「執相（電腦修飾）」都可能是金正恩「不同了」的因素，實在毋須過度揣測。

有網民將5月1日金正恩現身順天磷肥工廠的照片與此前官媒照片對比，發現兩個金正恩的牙齒存在顯著差異。

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牙齒卻不同了。

舊照片顯示，金正恩上邊兩個門牙的下緣非常平整，且兩個門牙間基本沒有縫隙。而5月1日的金正恩兩個門牙下端較尖銳，因而出現很大縫隙。此外，5月1日的金正恩臉部出現更多皺紋。

也有網民指，金正恩耳朵形狀好象不同了。觀察此前的金正恩照片可以發現，金的耳朵形狀圓滑，耳垂很薄，沒有突出線條。但5月1日的金正恩卻多了兩個肥厚的耳垂。

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耳朵不同了。

有一些網民提出，5月1日出場的金正恩，似乎沒有了以前的陰沉，眼神顯得過於「平和」，甚至在室內聽取匯報時，眼神一度出現長時間空洞、呆滯的情形。

基於這些疑點，有網民問道「這是真的金正恩，而不是替身嗎？」但台灣社交媒體有評論則指，攝影角度、或舊照片曾被修飾，都可能是金正恩「不同了」的因素；至於金正恩神情，更是沒有客觀標準，各方實在毋須過度揣測。

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責任編輯：伍樂

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