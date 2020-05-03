【台灣地震】東部海域5.9級地震 一周內不排除4級以上餘震

台灣東部海域周日（3日）上午發生5.9級地震，台灣的中央氣象局表示，地震發生在上午11時24分，震源深度40公里，台東、花蓮、嘉義、南投、台南、彰化及雲林縣的震度達到4級；福建沿海多地感受到震感明顯。氣象局表示，不排除一周內會有規模4以上的餘震出現。

地震發生後，全台有震感，綜合台灣媒體報道，台南感受到劇烈的搖晃，大約持續半分鐘以上，是南部近期感受到最大的地震，特別是在高樓，能夠明顯感受到強烈的搖晃。台灣高鐵稱營運無影響，台鐵花蓮瑞穗至富裡間一度停駛，之後改以30公里慢速行走。

台灣的氣象局表示，本次地震是因為歐亞大陸板塊東移擠壓到菲律賓海板塊下方所引起，是今年以來最大地震；雖然台東外海地區的餘震活動一直以來都沒那麼頻繁，但不排除一周內會有黎克特制4級以上規模的餘震出現。

福建沿海多地感受到震感明顯

台灣對岸的福州、泉州、莆田等福建沿海多地感受到明顯震感。網友紛紛留言，稱「有震感」、「有一點點晃」。

有福州市民說家中桌椅出現搖晃，手機其後提示發生了地震。根據福建省地震信息服務顯示，其所在位置距離震中391公里。一名居於泉州市中心一棟6層樓的市民則表示，家中吊燈在搖晃，持續了10餘秒。有正赴平潭旅遊的人士也說，在距離台灣本島最近的平潭感受到了明顯的震感。

責任編輯：孫民