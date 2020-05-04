【五眼聯盟報告】澳媒引五眼聯盟：中國衞健委下令銷毀新冠病毒樣本

▲ 澳媒披露「五眼聯盟」報告：國家衞健委曾下令銷毀新冠病毒樣本

澳洲《每日電訊報》1日披露披露一份由美國、加拿大、英國、澳洲及新西蘭組成的情報同盟「五眼聯盟」撰寫，有關新冠肺炎疫情的研究檔案，直指中國有意隱藏或摧毀疫情爆發的證據，導致全球數以萬計人死於新冠肺炎。美國霍士新聞則引述高級情報人員指，七成至七成五的美國情報機構，相信病毒源自實驗室。

《每日電訊報》公開該份15頁的五眼聯盟研究檔案，涉及中國最初否認病毒人傳人、要求知情醫生噤聲、破壞實驗室證據及拒絕向調查疫情的國際科學家提供病毒活樣本等，部分內容此前已有傳媒報道。

檔案指，中國去年12月31日開始審查在互聯網審查新聞，刪除「沙士變種」、「武漢海鮮市場」、「武漢不明肺炎」等關鍵字，3日後、即今年1月3日，國家衞健委下令把病毒樣本移至指定實驗設施，或摧毀樣本，同時禁止發表有關新冠肺炎的研究。

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文件寫道，中國於去年12月初已有證據表明病毒會人傳人，但否認說法至今年1月20日。五眼聯盟亦提及世界衞生組織，即使於去年12月31日及今年1月4日，分別收到來自台灣及香港專家的病毒人傳人警告，仍然與中國站在同一陣線。

文件續指，北京於今年2月向美國、意大利、印度、澳洲等國家不要封關或實施旅遊限制防疫，中國卻在國內執行嚴格限制。就疫源問題，文件稱澳洲相信病毒來自武漢的濕貨市場，只有5%機會是因實驗室意外洩漏，與其他五眼聯盟成員意見不一。

不過，英國《星期日郵報》則發現，有傳是疫源的武漢病毒研究所在過去一個月，悄悄在官網移除多張研究人員沒做足安全措施就捕捉蝙蝠處理病毒樣本的相片，以及把美國外交人員到訪的消息刪走，外交人員曾警告實驗室人員訓練不足。美國霍士新聞更引述高級情報人員指，有多達七成至七成五的美國情報機構，相信病毒源自實驗室。

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責任編輯：伍樂

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