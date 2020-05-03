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【中美角力】新華社製兵馬俑vs自由女神動畫 嘲諷美抗疫 （有片）

國情動向 17:28 2020/05/03

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中美在新冠肺炎疫情起源問題上角力不斷，中國官方新華社近日製作短片，以分別代表中國和美國的兵馬俑與自由女神的樂高（Lego）形象人物對話，嘲諷美方應對疫情無方，被視為中方反擊美國「甩鍋」的最新之舉。短片獲廣泛關注，在Youtube和Twitter合計有超過200萬次觀看。

新華社上周四（4月30日）發布長1分46秒的動畫「Once upon a virus（病毒往事）」。在短片中，兵馬俑戴著口罩，曾表示發現新病毒，並警告很危險，但自由女神像稱「那又如何」（SO WHAT？），認為只是流感、不用戴口罩，又認為隔離令是「侵犯人權」、建臨時醫院是「炫耀」。到了3、4月，美方指控中國隱瞞疫情，未有警示。

動畫最後，漲紅了臉的自由女神戴起口罩、吊著點滴，但仍表示：「我們一直是正確的，即使我們的說法自相矛盾」；兵馬俑則說，「這就是我最愛你們美國人的地方─你們的一致性」。

截至今日下午，該動畫在Twitter有175萬多次觀看，在Youtube逾48萬次觀看，合計超過223萬次。在Twitter上，動畫並有2.1萬次轉推。內地媒體稱這段動畫「在國外火了」，並獲西方主流媒體報道。

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新冠肺炎疫情最先在中國湖北武漢爆發，之後蔓延各國，重創全球經濟。華府指摘中國未及時如實通報疫情，美國總統特朗普日前表示，正對中國未能阻止疫情蔓延進行調查，揚言將對中國究責，要求賠償。北京則指稱美國試圖向中國「甩鍋」，推卸疫情處理不當的責任。

值得一提的是，片中用上Lego造型的人物，但路透引述Lego方面聲明稱，沒有以任何方式參與製作動畫。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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