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【五一黃金周】內媒：景區近1/3遊客未戴口罩 武漢夜市回歸民眾坐路邊吃燒烤

社會熱點 18:16 2020/05/03

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內地新冠肺炎疫情持續回暖，民眾在「五一」小長假出遊的興致亦升溫。不過，據內媒報道，景區近三分之一遊客未戴口罩，商場、步行街也有民眾除下口罩逛街，武漢夜市重開，有人坐路邊吃燒烤。國家衞健委提醒，仍有疫情反彈風險，要高度警惕。

周六僅新增2例新冠肺炎確診

新冠疫情連日創新低，內地昨天（2日）僅新增2例確診，多12宗無症狀感染，為通報新低，現有確診連11天下降。據央視報道，「五一」假期第二天，全國旅遊市場升溫，許多知名景點一票難求，多個5A級景區不再接受新預約。

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而內地《紅星新聞》報道，在30多度的高溫下，成都多個熱門景區、商場都有不少遊人未按照要求佩戴口罩。其中，成都歷史文化區寬巷子、窄巷子，盡管入口處不斷有語音提示：進入景區的遊客需佩戴口罩，但進入景區後，不少遊客便將口罩除下，初步估算近三分之一遊客未按照要求佩戴口罩。其中在寬巷子近下同仁路附近，由於小吃店較多，遊客紛駐足店前購買小吃，戴口罩人士較少。

寬窄巷子內部分遊客未戴口罩

正在景區內拍照、沒有戴口罩的遊客趙先生表示，進入景區後，一直要拍照，所以便將口罩除下，同時，天氣溫度又比較高，戴着口罩更熱。另有多位遊客均表示，由於天氣太熱，戴着口罩不舒服，同時一路上要喝水、吃東西等，便摘了口罩。報道指，未佩戴口罩的以老年人居多，年齡小一些的，在吃完東西或拍完照後會再把口罩戴好。

惟即使在室內，商場內也發現不少人沒有戴口罩，有人表示天氣熱是原因之一，更深層是覺得沒有必要，「我們從新聞上都可以看到，四川已經連續多少天沒有新增了，現在疫情已得到有效控制，感覺沒必要時刻都戴着。」

報道指，在商場、步行街未按要求佩戴口罩者，以男性居多，多數會抽煙，抽完煙之後，口罩也就順便不戴了。

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一度是疫情重災區的湖北省，從5月2日零時起，把突發公共衛生事件應急響應級別由一級響應調整為二級響應。《環球時報》報道，今年五一假期首日，武漢的夜市「回來了」，晚上11時左右，在武昌區大成路上出現一排小吃車營業，熱乾麵、烤腸、烤鴨腸，烤魚，空氣中瀰漫着各種食物味道，時不時有行人駐足購買，快遞小哥亦三三兩兩聚在一起等着，還有賣花攤及手機貼膜攤。

一位武漢當地人說，天氣一熱，外面燒烤攤子就人滿為患，吃小龍蝦，吃燒烤，「唆螺搓蝦，燒烤啤酒，這是武漢的人宵夜標配」。路邊的燒烤攤旁，有的坐着三四桌，也有一兩桌的，食客有的把口罩側掛一耳、有的拉至下巴，更有許多人直接把口罩除下。

專家：毋須再隨時隨地佩戴口罩

四川大學華西公共衛生學院流行病教授欒榮生表示，景區通風狀況良好，同時均實施限流政策，「只要不是摩肩接踵的狀態，市民遊客可以不戴口罩。」由於確診、疑似病例得到有效控制，境外輸入也會在第一時間進行隔離，所以市民遊客在景區商場感染的風險已降至十萬分之一，甚至更低。隨着氣溫的上升，病毒排到外邊也受不了，所以市民遊客毋須再隨時隨地佩戴口罩。

但欒榮生建議，在以下3種情況一定要佩戴口罩：（1）密閉空間內，如地鐵、火車等地；（2）人群密集區，醫院、學校等地；（3）密切接觸，需要長時間與人密切接觸者。

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責任編輯：孫民

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