【全球索償】人民日報批美：索賠鬧劇是文明之恥 破壞合作天理不容

新冠肺炎疫情肆虐全球，針對有美國政客宣稱新冠病毒來自中國，揚言索償，中國官方《人民日報》發表評論文章《追責索賠鬧劇是文明之恥》，批評轉移焦點良心何在，破壞合作是天理不容，強調追責索賠鬧劇繼續演下去，只會失道寡助，自取其辱。

文章指出，美國一些政客把抗疫的戰場當作政治秀場，先有疫情政治化、污名化論調，再有追責索賠的濫訴，批評一個自稱「國際領導」的大國，演出政治醜劇，並引述美媒評論，「當今之時，國際社會聯手防控疫情是大局，拯救生命是大任，協作抗疫是大勢。轉移焦點，良心何在？破壞合作，天理不容！」

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文章表示，美方曾公開表示「非常欣賞中方的努力和透明度」「中方分享的數據有助於美方抗擊疫情」，但很快就態度逆轉，「結論是美國一些政客以為如此就能擺脫自己應負的責任，穿上了皇帝的新衣？」

疫情屬「不可抗力」 中國始終公開透明

文章續稱，世衛等國際組織共同制定的原則，明確規定不能施行國名、地名歧視，而美國一些政客公然違背，把新冠病毒誣稱「中國病毒」「武漢病毒」，熱衷於拉幫結夥、敲詐勒索。又指國際法中國家主權豁免的法則明確規定，國家的行為和財產不受他國立法、司法、行政的管轄。而突發大規模流行疾病疫情屬於世界公共衛生事件，在法律上屬於「不可抗力」。

文章強調，中國首先報告疫情，但病毒來自何處還需要科學來回答。而中國的防疫抗疫與美國疫情大規模暴發之間沒有任何因果關係。重申中國自始至終公開、透明、及時、負責任地應對、通報疫情。美國一些人的政治操弄，既滑出了道義的底線，也偏離了人性的軌道。

最後，文章反問，「美國2019年8月暴發『電子煙肺炎』，為何肺部CT影像與新冠病毒造成的肺部影像如此類似？」「美國2月6日就有人因新冠肺炎病亡，而且沒有中國旅行史，究竟美國最早是在什麼時候發現的新冠肺炎病例？」「中歐科學家已公佈多份新冠病毒基因測序溯源成果，作為生物基因研究領域頭號強國，美國為何遲遲不敢公佈成果？」等，指美國一些政客不能裝聾作啞，必須作出回答。

責任編輯：伍樂

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