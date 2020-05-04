中美「脫鉤」戰 京智囊圈熱議應對之策

五一全國放小長假，但因為中國經濟面臨著的局面是「極不尋常」、「前所未有」，加上很快本月下旬將召開全國兩會，北京的中央財經智囊圈很多人都沒有歇息，在討論各種問題，其中最熱門的是中美是否迎來真正的「脫鉤」，再接下來會否出現新一輪中美經濟戰，中國的應對之策何在。

北京經濟智囊界一個普遍共識，是在內部經濟下滑到新低後，將迎來外部環境加速惡化，包括經貿境的惡化和地緣政治環境的惡化。由於最新一次中共中央政治局會議，重點放在內部經濟的「六保」，對外方面只有一句是「堅定擴大對外開放，保障國際物流暢通，嚴把防疫物资出口質量關，推動共建一帶一路高質量發展」，經濟界相信中央決策層還在討論對外的應對之策。

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然而中國面對的外部環境惡化，最大的問題是中美經貿關係的惡化。中央經濟智囊界對此最早的反應，都放在中國的美債去留之上，到特朗普點到關稅，這才有了新的關注點，那就是中美經貿關係的輕重，一旦美國對華制裁當該怎樣應對。

「頂層智囊」聚焦中美3話題

就在這個小長假中，中美會否「脫鉤」，在一個有數位被稱為對外關係特別是中美關係的「頂層智囊」的群組裡，成為最為熱烈的討論話題。且集中在三大熱點之上，一是中美經貿關係重要性是上升了還是下降了；二是中美一旦真出現「脫鉤」，中國應行緩和之策還是各走各路；三是中美關係惡化，誰的損失最大，中國應注重甚麼？比如專注擴內需，還是同時強化對外開放。

首先中美關係的重要性，疫後是升是降，各家意見不一，有人認為對美出口下降也可以透過其他方向的出口來彌補，一個明確的建議，是疫後強化東盟十加一；但有人認為疫後環球市場大變，各大市場都在衰退，無法替代，也無法擴展新市場，中國要保出口保進口，最重要的還是中美貿易。

政治上的鉤可脫 經濟的鉤脫不了

有關中美是否「脫鉤」，意見分歧，一種看法是中美「脫鉤」是大概率，還有可能出現中美經濟戰，即規模和範圍都大於中美貿易戰，這種狀況是無法緩和；另一種看法是中美政治上的鉤可以脫，經濟上的鉤脫不了，所以目前應冷靜應對，不應火上澆油激化矛盾。

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至於中美關係一旦惡化，一種看法是相信短期受損的是中國，長期受損的是美國，既然如此中國應專注把自己的事做好，主要是穩住房地產、擴大內部需求；另一種看法是中國經濟現在單單擴內需擴不起來，相當一部分精力要放在防範經濟惡化時出現的新風險，有的風險是致命的，所以關鍵還在於一手擴內需，一手緩和外部環境，再一手加快經濟的轉型升級，這才是最穩妥之路。

本報特約記者：金里仁

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