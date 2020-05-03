中美「脫鉤」戰 京智囊圈熱議應對之策（訂戶專享）

五一全國放小長假，但因為中國經濟面臨著的局面是「極不尋常」、「前所未有」，加上很快本月下旬將召開全國兩會，北京的中央財經智囊圈很多人都沒有歇息，在討論各種問題，其中最熱門的是中美是否迎來真正的「脫鉤」，再接下來會否出現新一輪中美經濟戰，中國的應對之策何在。

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