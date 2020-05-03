▲ 喜茶在港失勢内地卻逆市漲價 專家：年青消費者更重品牌個性

曾受港人追捧、全盛時期在港有8間分店的喜茶，自去年6月社會運動起生意大幅滑落，疫情下當中6間分店更相繼停業。有本地傳媒引述喜茶職員指出，喜茶應不會在港再開分店。不過，疫情下喜茶在内地卻逆市漲價，數款產品漲了2元（人民幣，下同）。分析稱，年青消費者更注重品牌個性而非價格，價格已非第一考量標準。

2018年進軍香港時紅極一時的內地茶飲店「喜茶」，自去年6月反修例事件及抵制內地品牌浪潮後，生意大幅滑落，加上新冠肺炎疫情的雙重打擊，喜茶已有6間分店相繼停業，有喜茶職員更指出，喜茶應不會在港再開分店。「喜茶」首間位於沙田新城市廣場的分店開幕時，一度吸引數百人排隊「朝聖」，等逾4小時才能購得飲品，相反現在該店鋪的人流不多。

不過，喜茶在内地似乎不受疫情打擊，更逆市漲價。據了解，内地喜茶不少單品在去年的價格基礎上，漲了2元，像去年第四季推出的新品「豆豆波波茶」價位就從25元漲到27元，「奶茶波波」、「芝芝莓莓」、「多肉葡萄」等產品的價位，亦分別在原來的25元、30元、28元基礎上，漲了2元，其推出的新產品更直迫30元。

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喜茶表示，上漲是因為原物料成本上漲。不過，内地網民卻對這解釋有兩極看法，「漲價影響不大，2元對喜茶單價來說就是皮毛」，也有人說，「在家防疫這麼久，也會自己做奶茶了」。值得注意，似乎只有喜茶等高價位奶茶產品在内地漲價，而總體售價水平在15元以下的連鎖品牌COCO與一點點，目前尚未有漲價的情況。

中國食品產業分析師朱丹蓬指出，在内地，後疫情時代讓手搖飲品牌出現分化發展，領導品牌都在漲，因它們看準消費者對奶茶的追捧，有了漲價的底氣。相反，許多中小品牌僅能在三四五線地區發展，缺乏區位與消費檔次的優勢，且在疫情中紛紛倒閉。

朱丹蓬強調，現在消費者、年輕人對奶茶的選擇，價格已非第一考量標準，還會看品牌的調性、品質還有粉絲黏著性，例如原料健康與否、口感等，並視之對生活品味和取態的追求。

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責任編輯：游昊雲

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