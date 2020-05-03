【台灣疫情】敦睦艦隊解除隔離前 再添4人確診

台灣海軍敦睦艦隊早前爆發新冠肺炎疫情，在解除解離前，磐石艦今日（5月3日）新增4例無症狀確診，全艦官兵明天（5月3日）上午再次採檢，檢驗陰性才能解除隔離。該艦隊另外兩艘岳飛艦與康定艦官兵，則於明晨解除隔離。

中央流行疫情指揮中心今日公布，敦睦艦隊713人經再次採檢後，發現4人檢驗陽性，均為磐石艦成員，皆無症狀。其餘709人檢驗結果陰性，其中岳飛艦及康定艦隊成員共367人，經多次檢驗均為陰性，將於明天上午5時30分解除隔離，返家後需落實自主健康管理。

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疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天確診的4名個案研判於隔離期間轉陽，磐石艦上其餘檢驗陰性成員，雖已過14天以上隔離期，但考量航行時間長、船艙為封閉空間，且艦上活動密切，感染風險高，為保障民眾健康無虞，磐石艦成員共346人將全數於明天上午再度採檢，檢驗陽性者將送醫治療，陰性則返家自主健康管理。

目前全台累計有436宗確診新冠肺炎病例，其中敦睦艦隊群聚達35例確診。

責任編輯：伍樂

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