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【五一黃金周】冷氣機4分鐘狂賣上億元 京東家電引爆報復性消費

經濟脈搏 22:01 2020/05/03

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五一黃金周不僅帶動旅遊，還點燃報復性消費，尤其家電消費熱潮，京東家電「五一狂歡節」銷售暴增，長假首天全天銷售額高達去年同日的兩倍，冷氣機類開售短短4分鐘狂賣上億元（人民幣，下同），除菌、健康、家務類家電快速普及。

高溫伴隨五一報復性消費　京東家電銷售額翻倍

高溫天氣伴隨五一報復性消費，被疫情遏抑已久的家電消費需求井噴，據京東平台統計數據顯示，在五一小長假首天，冷氣機類開場4分鐘銷售額破億元，上午10時已超過去年全天銷售額。格力全天銷售額按年增長170%；美的無風感空調全天銷售額達4月日均的20倍。

同時，電視的銷售額較日均增長500%；廚衛電器銷售額按年增長89%，創歷年五一銷售新高。京品家電整體銷售額按年增長50%，新品銷售達到高峰，是4月日均銷售額的1.5倍。

【五一黃金周】商務部夥多部門辦網購節 促消費助商戶恢復元氣

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疫情期間，除菌、健康、家務類家電的普及速度，更邁向「剛需」，5月1日當天，具備除菌淨化功能的冷氣機產品銷售按年增長4倍；除菌冰箱銷售額增長80倍；廚房電器整體銷售增長超100%，烘焙類產品增逾300%；洗碗機銷售量較去年翻了一倍。

而長時間居家，帶來更多生活附加價值的家電產品受到熱捧，OLED高端電視銷售額按年增長300%，幫助孩子學習的教育電視銷售額，較日均增長600%，分區存儲冰箱銷售額按年增長700%，1000元以上剃鬚產品前1小時銷量超過去年11月11日全天，1500元以上脫毛器產品銷售額按年增長300%；Dyson高端吸塵器銷售按年增長350%。

值得一提的是，作為國美入駐京東後的首個「五一」，在央視4位主播，康輝、朱廣權、撒貝寧、尼格買提於抖音及京東直播的助力下，京東平台國美官方旗艦店銷售額破億元。家電市場釋放出正在穩步復甦、加速回暖的強烈訊號。

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責任編輯：孫民

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京東（美：JD） 疫情 家電 銷售 抖音 電視

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