▲ 【調查疫情】蓬佩奧宣稱有大量證據顯示 病毒源自武漢實驗室

美國國務卿蓬佩奧稱，有「大量證據」顯示，目前肆虐全球的新型冠狀病毒（新冠病毒），源起中國武漢的實驗室。中方此前已回應稱，「病毒源自武漢實驗室」之說，是對中國的抹黑。

中國已多次回應病毒之源問題。中國外交部發言人日前曾說, 當務之急是聚焦國內疫情防控, 加強抗疫國際合作, 而不是攻擊抹黑中國、推卸責任；而中方已多次指出, 新冠病毒源頭問題是一個科學問題, 應該交由科學家和醫學專家去研究, 不應被政治化；目前世衛組織, 以及多國科學家和專業人士都普遍認為, 沒有證據表明新冠病毒源於實驗室。

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法新社報道，蓬佩奧（Mike Pompeo）告訴美國廣播公司電視網（ABC）的「本周」（This Week）節目：「有大量證據顯示這（武漢）就是起點。」但蓬佩奧雖嚴厲批評中國處理疫情的做法，並不願直說他是否認為這種病毒是被刻意釋出。

曾任中央情報局（CIA）局長的蓬佩奧指出，他同意美國國家情報總監辦公室4月30日發布的一項聲明。聲明中說：「情報界同意廣泛的科學共識，那就是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的病毒不是人為製造，也不是經過基因改造而成。」

中方或一月已知疫情嚴重性

但是蓬佩奧比美國總統特朗普更進一步，指出有「重大」和「大量」證據顯示這種病毒源自武漢的實驗室。他表示，中國初期淡化疫情，是中方「散播假消息的典型做法，而這造成了很大的風險」。他又說：「總統特朗普的立場很清楚：我們將會對應負責者究責。」

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另外，美國廣播公司新聞網（ABC News）報道，美國國土安全部（Department of Homeland Security）發布報告指出：「中國政府1月初故意向全球社會隱瞞2019冠狀病毒疾病疫情的嚴重性，同時透過增加進口及減少出口來囤積醫療用品。」

報告寫道，全球貿易數據顯示，各國自中國進口的相關貨品數量從2月開始「大幅下降」，例如手術服減少71%、外科口罩下降48%、醫療呼吸器減少45%，插管工具也減少56%。

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責任編輯：伍樂

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