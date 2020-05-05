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【立夏2020】今天立夏香港最高氣溫32度  鍾南山：還不是除下口罩時候

社會熱點 08:11 2020/05/05

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【立夏2020】明天立夏香港最高氣溫32度，鍾南山：還不是除下口罩時候。

今天（5月5日）便是2020年立夏，代表夏季來臨。天文台預測，立夏日的香港最高氣溫達攝氏32度。隨著氣溫上升，長期戴口罩確實不方便，但國家衞健委專家組組長鍾南山表示，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情的抗疫戰未過，目前還不是除口罩的時候。

立夏意味炎炎夏日到來，溫度將明顯升高，雨水增多。根據香港天文台預測，5月5日立夏日子，最高氣溫32度，至周五及六部分時間有陽光，最高氣溫更升至高達33度。

香港天文台天氣預測。

【新冠肺炎】新冠病毒能在92℃存活15分鐘　超頑強別指望夏季熱死

新冠病毒耐熱能力超想像？ 法研究：在60℃高溫1小時仍能存活

鍾南山曾指出，氣溫上升對新冠病毒有一定抑制作用，加上隨著氣溫上升，長期戴口罩抗疫確實不方便；因此很多人都問，夏天來臨後可否除下口罩？

鍾南山近日在接受人民日報採訪時明確表示，現在還不是摘口罩的時候，但在疫情不嚴重的地區，人少的地方或空曠場所，倒不見得必須戴。

四川省衛健委應對新冠肺炎疫情領導小組疫情防控組副組長欒榮生表示，符合以下3個特性，一定要佩戴口罩：

  • 1、密閉空間內，如地鐵、火車等地必須佩戴
  • 2、人群密集區，醫院、學校等地均需佩戴
  • 3、密切接觸，需要長時間與人密切接觸者，需要佩戴口罩

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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