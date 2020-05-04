  • 28°C
香港時間 : 2020504日 (一) 10:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【調查疫情】美媒引美情報文件：中國1月瞞疫更囤積防疫物資

國情動向 09:53 2020/05/04

分享：

美國廣播公司新聞網披露，根據美國國土安全部的分析報告，中國政府1月故意向全球隱匿新冠肺炎疫情嚴重性，並藉由增加進口及減少出口，囤積自身抗疫所需的醫療用品。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報道，美國國土安全部（Department of Homeland Security）發報告指出：「中國政府1月初故意向全球社會隱瞞2019冠狀病毒疾病疫情的嚴重性，同時透過增加進口及減少出口來囤積醫療用品。」

報告寫道：「中國可能在1月通知世界衛生組織2019冠狀病毒疾病具傳染性前，就減少出口醫療用品。」美國執法單位及政府機構本月1日知悉這份報告的內容。報告揭露，中國1月與關鍵醫療器材有關的貿易模式出現戲劇性變化。美國情報專家在報告寫道：「中國政府企圖透過否認有出口限制以及混淆及延後提供貿易數據，來掩飾自身行動。」

【調查疫情】蓬佩奧宣稱有大量證據顯示 病毒源自武漢實驗室

【調查疫情】澳媒披露「五眼聯盟」報告：國家衞健委曾下令銷毀新冠病毒樣本

報告寫道，全球貿易數據顯示，各國自中國進口的相關貨品數量從2月開始「大幅下降」，例如手術服減少71%、外科口罩下降48%、醫療呼吸器減少45%，插管工具也減少56%。2月的貿易數據可能反映中國1月出口下降，因貨物運送通常需時至少30天，「中國在其通訊交流過程中，故意公開否認曾對口罩和其他醫療用品實施出口禁令，藉此掩飾其貿易活動。」

報告又認為，中國向世衞（WHO）也隱瞞疫情，指其只是一種傳染病。值得注意，美國批評中國隱瞞疫情的程度愈演愈烈。周日較早時，美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)接受美國媒體訪問時也表示，有可觀證據顯示中國隱瞞疫情。

對於中國被指囤積防疫物資，中國外交部一直否認指控，又指出中國的疫情並未結束，對相關醫療物資的需求也很大，而中方也積極為有需要的國家提供防疫物資。

【調查疫情】世衛又同特朗普唱反調：新冠病毒源於自然

【調查疫情】歐盟首撐調查新冠病毒源頭　呼籲中國配合

【調查疫情】中國官方《人民日報》10問美國疫情 「給全世界一個交代」

【調查疫情】世衛駐華代表︰中國多次拒世衛查新冠病毒來源 世衛估源頭在武漢

【調查疫情】美情報部門：病毒非人為或基因改造而成 未排除實驗室洩漏

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

相關文章

【調查疫情】特朗普：看到證據 新冠病毒源自武漢實驗室
2020/05/01
【調查疫情】特朗普：看到證據 新冠病毒源自武漢實驗室
【調查疫情】美情報部門：病毒非人為或基因改造而成 未排除實驗室洩漏
2020/05/01
【調查疫情】美情報部門：病毒非人為或基因改造而成 未排除實驗室洩漏
【調查疫情】中國官方《人民日報》10問美國疫情 「給全世界一個交代」
2020/05/02
【調查疫情】中國官方《人民日報》10問美國疫情 「給全世界一個交代」
【中美角力】新華社「兵馬俑vs自由女神」動畫 嘲諷美抗疫 （有片）
今日
【中美角力】新華社「兵馬俑vs自由女神」動畫 嘲諷美抗疫 （有片）
【全球索償】人民日報批美：索賠鬧劇是文明之恥 破壞合作天理不容
今日
【全球索償】人民日報批美：索賠鬧劇是文明之恥 破壞合作天理不容
外交 醫療用品 手術 傳染病 貿易 中國外交部 口罩 中國 美國 世界衞生組織

上一篇文章

特朗普再批中國處理疫情：關稅將是「最終懲罰」

下一篇文章

中美「脫鉤」戰 京智囊圈熱議應對之策（訂戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【金正恩現身】金與正罕有化妝隨行　暗藏北韓政治密碼？
【金正恩現身】金與正罕有化妝隨行　暗藏北韓政治密碼？
【金正恩現身】金正恩露面報平安　特朗普回應卻耐人尋味
【金正恩現身】金正恩露面報平安　特朗普回應卻耐人尋味
【調查疫情】「疫戰」成壓毀互信最後稻草 中美注定一戰恐不是空談
【調查疫情】「疫戰」成壓毀互信最後稻草 中美注定一戰恐不是空談
【去中國化】稱霸便打倒它！怎回應去中國化　鄧小平舊話尋啟示（有片）
【去中國化】稱霸便打倒它！怎回應去中國化　鄧小平舊話尋啟示（有片）
【金正恩現身】金正恩露面牙齒卻不同了 輿論場陰謀論四起
【金正恩現身】金正恩露面牙齒卻不同了 輿論場陰謀論四起
【中美角力】新華社「兵馬俑vs自由女神」動畫 嘲諷美抗疫 （有片）
【中美角力】新華社「兵馬俑vs自由女神」動畫 嘲諷美抗疫 （有片）