【調查疫情】美媒引美情報文件：中國1月瞞疫更囤積防疫物資

美國廣播公司新聞網披露，根據美國國土安全部的分析報告，中國政府1月故意向全球隱匿新冠肺炎疫情嚴重性，並藉由增加進口及減少出口，囤積自身抗疫所需的醫療用品。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報道，美國國土安全部（Department of Homeland Security）發報告指出：「中國政府1月初故意向全球社會隱瞞2019冠狀病毒疾病疫情的嚴重性，同時透過增加進口及減少出口來囤積醫療用品。」

報告寫道：「中國可能在1月通知世界衛生組織2019冠狀病毒疾病具傳染性前，就減少出口醫療用品。」美國執法單位及政府機構本月1日知悉這份報告的內容。報告揭露，中國1月與關鍵醫療器材有關的貿易模式出現戲劇性變化。美國情報專家在報告寫道：「中國政府企圖透過否認有出口限制以及混淆及延後提供貿易數據，來掩飾自身行動。」

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報告寫道，全球貿易數據顯示，各國自中國進口的相關貨品數量從2月開始「大幅下降」，例如手術服減少71%、外科口罩下降48%、醫療呼吸器減少45%，插管工具也減少56%。2月的貿易數據可能反映中國1月出口下降，因貨物運送通常需時至少30天，「中國在其通訊交流過程中，故意公開否認曾對口罩和其他醫療用品實施出口禁令，藉此掩飾其貿易活動。」

報告又認為，中國向世衞（WHO）也隱瞞疫情，指其只是一種傳染病。值得注意，美國批評中國隱瞞疫情的程度愈演愈烈。周日較早時，美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)接受美國媒體訪問時也表示，有可觀證據顯示中國隱瞞疫情。

對於中國被指囤積防疫物資，中國外交部一直否認指控，又指出中國的疫情並未結束，對相關醫療物資的需求也很大，而中方也積極為有需要的國家提供防疫物資。

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責任編輯：游昊雲

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