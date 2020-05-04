【中美貿易戰協議】特朗普談疫情　稱關稅是對中國「最終懲罰」

▲ 【中美貿易戰再爆發？】特朗普談疫情，稱關稅是對中國「最終懲罰」。

中美貿易戰恐因新冠肺炎疫情重燃。美國總統特朗普當地時間周日晚上被問到是否會使用關稅，作為中國在新冠病毒問題處置上的「懲罰」。他首度明確表示，那將是「最終懲罰」。

特朗普在訪問中表示，就新冠肺炎疫情徵收懲罰性關稅，是對中國的「終極懲罰」，並強調「關稅起碼是最棒的談判工具」。

「關稅起碼是最棒的談判工具」

他指出，中國試圖將病毒爆發歸咎於其他國家，但他相信新型冠狀病毒是來自武漢實驗室；並稱，他即將得到強而有力的報告，相信中國曾犯下可怕的錯誤，但中方不想承認。

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他重申，自己於1月23日前，未有收到有關新型冠狀病毒的任何訊息；而美方對中國封關是做了正確的事情，拯救了數以十萬人的生命。

針對中美貿易協議，特朗普說，與中國的第一階段貿易協議要求中國購買美國商品，如果日後中國決定不再購買，美國將終止該協議。

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責任編輯：伍樂

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