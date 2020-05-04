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【調查疫情】《環球時報》斥蓬佩奧撒謊 促拿出病毒來自武漢實驗室的證據

國情動向 11:15 2020/05/04

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中美就新冠肺炎疫情源頭爭議不斷，美國國務卿蓬佩奧稱，有大量證據顯示新冠病毒始於中國武漢一個實驗室，但並未提供任何證據。中國官方《環球時報》今日（5月4日）發表社評，批評蓬佩奧為了大選撒謊指控中國，促請他拿出證據，但稱「他當然拿不出那樣的證據，他最清楚自己是在撒謊」。

《環球時報》社評稱，美國政府在以罕見的力度發動一場宣傳攻勢，試圖把當前全球抗疫的清晰畫面攪亂。社評認為，抗疫最大任務是控制疫情，減少死亡，並且在此基礎上恢復經濟，而美國政府在這兩方面做的都是世界上最差之一，於是他們把病毒起源問題突出出來，試圖在美國大選臨近時重置輿論注意力，為自己不利地位翻盤。

為大選重置輿論注意力

文章批評，病毒起源是嚴肅的科學問題，變成了由政治驅動、情報加料、外交指控的攻擊鏈。這樣的操作不僅反科學，而且是骯髒的，是對民眾的公然愚弄。

【調查疫情】蓬佩奧宣稱有大量證據顯示 病毒源自武漢實驗室

【調查疫情】被央視暗批不是人  蓬佩奧重申要調查中國疫情

【調查疫情】美媒引美情報文件：中國1月瞞疫更囤積防疫物資

【調查疫情】澳媒披露「五眼聯盟」報告：國家衞健委曾下令銷毀新冠病毒樣本

【調查疫情】歐盟首撐調查新冠病毒源頭　呼籲中國配合

文章指出，11月將舉行總統投票，如果做不到讓美國大部分選民恨中國，「特朗普總統將如何實現勝選連任？」一旦民眾聚焦到白宮對抗疫失敗的責任上來，輸掉選舉，一切都化為零。最後，文章認為可以預見，蓬佩奧這個已無底線的政客接下來還會有為帶節奏更加誇張、無恥的動作。

另外，黨媒《人民日報》今日再發文，批評美國政客以造謠中傷「中國抗疫」，有悖國際正義。文章指出，中國在疫情中挽救生命，美國一些政客選擇性無視、挑釁性生事、偏執性發難，稱7名美國共和黨參議員致函聯合國秘書長古特雷斯，誣告中方在應對疫情中「犯了最嚴重的侵犯人權行為」，直斥這是對中國人民抗疫鬥爭的褻瀆。文章提

到，拿有些人鼓吹的所謂「人權」向中國發難，是對自身失責的掩蓋，亦是對合作抗疫的攪局。文章奉勸美國一些政客，關心美國民眾的生命和健康吧，強調漠視生命、空談人權，注定會遭到國際公義、文明社會所蔑視。

責任編輯：伍樂

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