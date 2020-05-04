五眼聯盟將疫情矛頭指中國 人民日報：法研究稱當地疫情由本地病毒引發

各國正設法調查新冠病毒源頭，澳洲媒體日前披露「五眼聯盟」有關新冠肺炎研究檔案則指出，中國曾隱藏或摧毀疫情爆發證據，引致數以萬計人死於疫症。然而《人民日報》昨卻刊登題為「巴斯德研究所最新研究顯示——法國疫情由本地流傳病毒毒株引發」的文章，指當地的疫情源於「一種在本地流傳的來源未知的病毒毒株」，「與中國病毒不同」。

「五眼聯盟」由美國、加拿大、英國、澳洲及新西蘭組成，澳洲媒體日前披露其15頁報告涉及中國最初否認病毒人傳人、要求知情醫生噤聲、破壞實驗室證據及拒絕向調查疫情的國際科學家提供病毒活樣本等，並指出新冠病毒源頭於中國，引起外界關注。

然而，昨日中國官媒《人民日報》的電子報第三版上，卻刊登題為「巴斯德研究所最新研究顯示——法國疫情由本地流傳病毒毒株引發」的文章。此文章由該報駐法國記者所寫，並引述法國巴斯德研究所（Institut Pasteur）的研究報告。

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報道指出，研究院從1月24日至3月24日採集的97份法國新冠肺炎病毒，並進行基因排序，並與共享流感數據倡議組織發佈的338個病毒排序作比對分析、建立病毒進化圖譜，並發現在法國流行的新冠肺炎病毒，是來自「於本土已經流傳的某個病毒的進化枝」。

報道引述法媒報道，指研究人員分析後，發現法國疫情的病毒，與報告的中國和意大利輸入病例「都不相同」，報道引述研究負責人稱，「現在我們得出結論，關於病毒地理起源的推論並不可靠」，大有反駁「五眼聯盟」關於疫情調查報告的意味。

這篇官媒報道在内地引起廣泛關注，微博上亦出現「#法國疫情由本地流傳病毒毒株引發#」的hashtag，至今早有9,183.6萬閱讀量，4,700人留言討論。內地網民紛紛和應官媒報道，聲言：「真相就要浮出水面！」「原始不是歐洲的就是美國的！」

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責任編輯：游昊雲

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