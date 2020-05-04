  • 31°C
香港時間 : 2020504日 (一) 14:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

五眼聯盟稱中國瞞疫毀證累死數十萬人　人民日報疑暗駁：法國有未知病毒株

國情動向 13:29 2020/05/04

分享：

五眼聯盟稱華毀爆疫證據《人民日報》反駁稱法有「未知病毒株」

各國正設法調查新冠病毒源頭，澳洲媒體日前披露「五眼聯盟」有關新冠肺炎研究檔案則指出，中國曾隱藏或摧毀疫情爆發證據，引致全球數以數十萬計人死於疫症。然而《人民日報》昨卻刊登題為「巴斯德研究所最新研究顯示——法國疫情由本地流傳病毒毒株引發」的文章，指當地的疫情源於「一種在本地流傳的來源未知的病毒毒株」，「與中國病毒不同」。

「五眼聯盟」由美國、加拿大、英國、澳洲及新西蘭組成，澳洲媒體日前披露其15頁報告涉及中國最初否認病毒人傳人、要求知情醫生噤聲、破壞實驗室證據及拒絕向調查疫情的國際科學家提供病毒活樣本等，並指出新冠病毒源頭於中國，引起外界關注。

然而，昨日中國官媒《人民日報》的電子報第三版上，卻刊登題為「巴斯德研究所最新研究顯示——法國疫情由本地流傳病毒毒株引發」的文章。此文章由該報駐法國記者所寫，並引述法國巴斯德研究所（Institut Pasteur）的研究報告。

【調查疫情】《環球時報》斥蓬佩奧撒謊 促拿出病毒來自武漢實驗室的證據

【調查疫情】美媒引美情報文件：中國1月瞞疫更囤積防疫物資

報道指出，研究院從1月24日至3月24日採集的97份法國新冠肺炎病毒，並進行基因排序，並與共享流感數據倡議組織發佈的338個病毒排序作比對分析、建立病毒進化圖譜，並發現在法國流行的新冠肺炎病毒，是來自「於本土已經流傳的某個病毒的進化枝」。

報道引述法媒報道，指研究人員分析後，發現法國疫情的病毒，與報告的中國和意大利輸入病例「都不相同」，報道引述研究負責人稱，「現在我們得出結論，關於病毒地理起源的推論並不可靠」，大有反駁「五眼聯盟」關於疫情調查報告的意味。

這篇官媒報道在内地引起廣泛關注，微博上亦出現「#法國疫情由本地流傳病毒毒株引發#」的hashtag，至今早有9,183.6萬閱讀量，4,700人留言討論。內地網民紛紛和應官媒報道，聲言：「真相就要浮出水面！」「原始不是歐洲的就是美國的！」

【調查疫情】蓬佩奧宣稱有大量證據顯示 病毒源自武漢實驗室

【調查疫情】澳媒披露「五眼聯盟」報告：國家衞健委曾下令銷毀新冠病毒樣本

【調查疫情】世衛又同特朗普唱反調：新冠病毒源於自然

【調查疫情】歐盟首撐調查新冠病毒源頭　呼籲中國配合

【全球索償】美向中國索償劇本寫好  兩支箭蓄勢待發

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI 

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

相關文章

【調查疫情】世衛又同特朗普唱反調：新冠病毒源於自然
2020/05/03
【調查疫情】世衛又同特朗普唱反調：新冠病毒源於自然
【五眼聯盟報告】澳媒引五眼聯盟：中國衞健委下令銷毀新冠病毒樣本
今日
【五眼聯盟報告】澳媒引五眼聯盟：中國衞健委下令銷毀新冠病毒樣本
【調查疫情】蓬佩奧宣稱有大量證據顯示 病毒源自武漢實驗室
今日
【調查疫情】蓬佩奧宣稱有大量證據顯示 病毒源自武漢實驗室
【調查疫情】美媒引美情報文件：中國1月瞞疫更囤積防疫物資
今日
【調查疫情】美媒引美情報文件：中國1月瞞疫更囤積防疫物資
【調查疫情】《環球時報》斥蓬佩奧撒謊 促拿出病毒來自武漢實驗室的證據
今日
【調查疫情】《環球時報》斥蓬佩奧撒謊 促拿出病毒來自武漢實驗室的證據
疫情 媒體 新西蘭 法國 武漢 意大利 澳洲 中國 美國 人民日報

上一篇文章

【五眼聯盟報告】澳媒引五眼聯盟：中國衞健委下令銷毀新冠病毒樣本

下一篇文章

【去中國化】稱霸便打倒它！怎回應去中國化　鄧小平舊話尋啟示（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【去中國化】稱霸便打倒它！怎回應去中國化　鄧小平舊話尋啟示（有片）
【去中國化】稱霸便打倒它！怎回應去中國化　鄧小平舊話尋啟示（有片）
【中美角力】新華社「兵馬俑vs自由女神」動畫 嘲諷美抗疫 （有片）
【中美角力】新華社「兵馬俑vs自由女神」動畫 嘲諷美抗疫 （有片）
【金正恩現身】金正恩露面報平安　特朗普回應卻耐人尋味
【金正恩現身】金正恩露面報平安　特朗普回應卻耐人尋味
【調查疫情】「疫戰」成壓毀互信最後稻草 中美注定一戰恐不是空談
【調查疫情】「疫戰」成壓毀互信最後稻草 中美注定一戰恐不是空談
【金正恩現身】金與正罕有化妝隨行　暗藏北韓政治密碼？
【金正恩現身】金與正罕有化妝隨行　暗藏北韓政治密碼？
【金正恩現身】金正恩露面牙齒卻不同了 輿論場陰謀論四起
【金正恩現身】金正恩露面牙齒卻不同了 輿論場陰謀論四起