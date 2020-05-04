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【復課安排】內地連續有學生上體育堂猝死 戴口罩跑步出事？ 

社會熱點 13:43 2020/05/04

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內地新冠肺炎疫情穩定，多地陸續復課，但近日傳出有學生上體育堂猝死，事發時均戴著口罩跑步，引起外界關注是否戴口罩跑步出事。

《華商報》報道，在河南省周口市鄲城縣某中學就讀初三的15歲男生小李，上月24日上體育堂時猝死。事後家長看到學校監控視頻，發現兒子戴著口罩繞著操場跑著跑著，身體突然向後仰倒下，頭部著地，送院時已無生命跡象。家長懷疑兒子因戴口罩跑步猝死，但不同意屍檢，希望留全屍；事後與學校協商，獲37萬元人民幣的賠償。

湖南學生考1000米 戴N95跑步

另據報道，湖南長沙湘郡未來實驗學校一名14歲初三學生，上月30日在體育課上倒地猝死。網傳聊天截圖也稱，該學生是在體考1000米測試過程中戴著N95口罩跑步。

此前，網上傳出溫州市某中學一名16歲男學生，上月14日跑1500米時暈倒，搶救不治。但未知他當時有否戴口罩。

學生猝死原因，是否與戴口罩有關尚未有準確的說法。陝西中醫藥大學教授曹蘭秀認為兩者沒有必然聯繫，「我覺得不存在說戴口罩引起猝死」。

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曹表示，「戴口罩跑步一般99%的情況都不會引起猝死」，若學生呼吸困難，可以自主呼吸，而且有自主意識，他不可能帶著口罩一直憋著到心臟猝死了。其分析，學生有可能是腦血管畸形，出現腦出血，引起突然暈倒猝死，但強調具體死因要經過屍檢才可得出。

另有衛生專家受訪時稱，猝死原因有很多種，疫情期間長時間的不鍛煉，跑步前未進行充分的熱身都是可能原因。

專家建議 做激烈運動勿戴口罩

中國醫學科學院阜外醫院心血管外科副教授孫宏濤則認為，一周之內的兩起類似悲劇，似乎都和孩子們佩戴了口罩相關。他指出，戴口罩無疑會增加呼吸阻力，而N95口罩會導致呼吸不完全順暢，即是醫護人員戴也要嚴格遵守4小時的工作時限要求，孩子則更不能長時間佩戴，運動時更不推薦。

他建議，剛剛復課的學校暫時不要進行激烈的競技性體育比賽，循序漸進恢復孩子的體育鍛煉，激烈運動時不要佩戴口罩，尤其是N95口罩。

值得注意的是，受疫情影響，浙江、上海取消體育中考，部分地方延遲或調查測試。

責任編輯：伍樂

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