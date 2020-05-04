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五四運動101周年　重溫蔡元培對學生既保護又嚴厲 

國情動向 13:43 2020/05/04

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五四運動101周年，重溫蔡元培對學生既保護又嚴厲 。

今天是五四運動101周年，這場逾百年前的社會運動改寫了中國歷史，但學生當年的行動，卻被不少論者批評「激進」。但時任北京大學校長蔡元培對學生雖嚴厲，但卻親自挺身保護，被譽為師道典範。蔡元培的師道，對今天香港應如何應對學生運動，是否仍有啟示作用？

香港民間去年爆發反對《逃犯條例》修訂引起風潮後，社會逐漸出現激烈示威，為數不少大學生或年輕人參與其中，流血事件時有發生；各大學校長持守怎樣的態度，成了輿論的焦點。與此同時，有論者則借古今，重溫1919年五四運動期間、北京大學校長對學生態度。

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倘若按當政治社會環境，五四運動算是一次激進的運動。蔡元培當年如何面對這場風暴？一切由第一次世界大戰結束說起。

一戰1917年結束，巴黎和會1919年召開，但會議不僅拒絕戰勝國之一－－中國的要求，不允廢除外國在中國的勢力範圍，還將德國在中國山東的權益轉讓給日本。消息傳回中國，輿論嘩然，大學生在5月4日上街抗議。 

五四運動時 北大校長蔡元培保護學生

作為校長的蔡元培，當年曾反對學生外出示威，他認為學生應該先讀好書，更一度站於北大校門，企圖勸止學生外出示威，但惹來學生報以噓聲。蔡氏最終無力阻止，事後便發生歷史著名的「火燒趙家樓」－－學生縱火焚燒官員大宅等情節，32名學生被捕。

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蔡元培此時同情並理解學生的放棄讀書、全力投入救國的選擇，並挺身而出，與北京10多所高校校長聯合發表聲明，說「學生的行動，為團體之行動，即學校之行動，決定只可歸罪校長，不得罪及學生一人」。

蔡元培與北洋政府交涉時更毫不含糊說：

被捕學生的安全，是我的事，一切由我負責」，更以辭職作籌碼，說「願以一人抵罪......如危及身體，而保全大學，亦無所不可。

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五四時期的示威活動。

結果這批學生被釋放。但事態未因此結束。北京踏入6月仍示威不斷，有記述指，北洋政府軍警曾包圍北大，逮捕學生約1000人，引發全國罷工罷市罷課。蔡元培往後亦持續為保護大學、學生奔走，成為穩定動盪社會的重要力量。

3大背景下 蔡元培成穩定社會局面的力量

有論者把去年以來的香港社會運動與「五四」時期相比，這或許有所爭議，未必人人認同；主要原因是1919年五四與今天時隔百年，歷史的時空不同，不能簡單比擬；而當年，北洋政府向民意讓步，自有當年特殊時空因素，當中大概有3點：

其一：北洋時代社會思潮多元化

北洋政府時期雖然政治紛亂，但社會「百家爭鳴」，學者社會地位超然。當中，蔡元培是由當年北洋軍閥黎元洪禮聘為北大校長，連「武人」都尊重大儒，學者發聲自能起到穩定社會的作用。

其二：蔡元培曾是革命者

蔡元培曾參與推翻清帝國的革命，他深知年輕學生所想，用今天香港的流行語言就是「不離地」；因此他願意挺身保護學生，他居中向學生斡旋，也容易被學生接受。

翻開歷史便知道，1868出生的蔡元培，年輕時參加光復會、同盟會。有記述更指，他參與過組建了「軍國民教育會暗殺團」，更曾與陳獨秀、章士釗等革命者在密室中學習製造炸藥等武器。

其三：蔡元培個人對人文的認知

有評論指，蔡元培願意擔責保護學生，最重要的還是他對人文主義的認知。蔡元培1916年任北大校長後，力推改革、重視人文教育，提倡思想自由，延聘和支持李大釗、陳獨秀、魯迅，辜鴻銘等人任教講學。

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他曾說過，「教育者，養成人格之事業也」。在這種理念下，學生出現激進行為後，蔡元培首先關注的不是火燒打砸造成的損失，而是學生身體的安全。

蔡元培持守人文主義 今天各方應思考

歷史有時會相似，但總不會簡單的重覆。當年蔡元培保護學生，斡旋亂局的做法，未必能完全複製、應用於化解今天香港的動盪局面。

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但輿論場上的一些意見認為，蔡元培當年的「人文關懷」確實對今天有所啟示，如各方都持守對人的尊重、對生命的珍視，香港今天的死結，是不會解不開的。

「殺君馬者道旁兒」 各方應同步反思

要補充的是，蔡元培對學生的激進行為，其實也有微言的。例子之一，是他當年拯救學生後曾寫下感想，說了一句「殺君馬者道旁兒」。這句話出自東漢應劭的《風俗通義》，故事說有一個人騎着馬在路上跑，馬兒跑得飛快，路人不斷為牠鼓掌喝采；馬兒很得意，騎馬的人更高興，便快馬加鞭，在路上繼續狂奔，但最終馬兒失蹄跌倒，馬死人傷。

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路傍一個老者經過說，殺你這匹馬的人，就是在路旁鼓掌喝采的人。有人將蔡元培引用這句話，解讀為他暗暗勸告學生：社會運動得到群眾鼓勵，嚐過勝利滋味後，如繼續不顧一切猛力前進，當心出事。

兩件事反映 蔡元培對學生既愛護又嚴厲

例子之二，是發生在1922年10月的北大「講義費風潮」。當時200多學生群擁至校長室，要求廢除講義費，過程混亂、秩序蕩然。蔡元培堅拒讓步，厲聲問「你們鬧什麼」，接下來更說「我是從手槍炸彈中歷煉出來的（曾參加革命），你們如有手槍炸彈盡不妨拿出來對付我，我在維持校規的大前提下，絕對不會畏縮退步」。最後更再度辭職，以示對學生不滿。

其後經胡適調停後，蔡元培才返校復職。他不久後在北大召開師生大會，將「講義費風潮」定性為學生「用蠻橫的手段借端生事，意圖破壞」，是「暴動」及「暴舉」，敦促大學生要細心檢點。

蔡元培對學生軟硬兼備，既愛護、又嚴勵的態度，放諸今天能否成為教育界的楷模，似乎是一個值得思考的問題。

本報記者：伍樂

請願示威 政治 大學 國民教育 逃犯條例 香港 中國 罷課 罷工

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