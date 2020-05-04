【中美貿易戰協議】貿易戰若重來 中美誰損失更大？

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，美國總統特朗普將矛頭指向中國，威脅要再向中國加關稅，恐令中美貿易戰戰火重燃。若中美貿易戰協議破裂，特朗普將損失一大政績，北京則可避很大一部分的購買承諾，美媒指，這對中方堪稱一場勝利。

特朗普稱關稅將是對中國「終極懲罰」

特朗普當地時間周日晚上被問到是否會使用關稅，作為中國在新冠病毒問題處置上的「懲罰」。他首度明確表示，那將是「終極懲罰」。他稱，關稅至少是最棒的談判工具。與中國的貿易協議要求中國購買美國商品，如果日後中國不購買，美國將終止該協議。

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中美1月簽定中美貿易戰第一階段協議，雙方同意停止進一步加徵關稅，並降低部分原有關稅。中方又同意增加採購2,000億美元美國產品。

但新冠肺炎疫情擾亂了全球的貿易流動和經濟活動，已令貿易協議執行起來困難重重。據《華爾街日報》，中國2月大部分時間基本處於停擺狀態，國內交通網絡陷入停頓。而中國經濟正緩慢恢復正常時，西方經濟體以及全球物流網絡卻陷入混亂之中。美國的食品加工廠正努力應對不斷增加的感染病例和勞工問題，與此同時，美國有大量農作物爛在田間。

從第一季度貿易數據來看，中國對美國農產品的進口確實大幅增加，但大部分增長似乎出現在疫情暴發之前。根據美國農業部的數據，1月份美國對華農產品出口較上年同期增長72%，但2月份下降27%。

中國的數據顯示，3月份對美國牲畜和蔬菜產品的進口反彈，按年增長37%。但隨著美國食品加工和物流的中斷，4月份進口額可能會表現疲軟。

至於能源和製造業的情況，則看起來更糟。中國海關總署數據顯示，第一季度中國進口的美國商品總量按年下降1.3%。儘管油價從3月份開始大幅下跌，但中國在2020年初幾乎沒有進口任何美國原油。中國要到3月初才能獲得關稅豁免，但因經濟活動放緩，中國煉油商的庫存似乎相當充足。

特朗普打「反華牌」挽救選情 中方可逃避購買承諾

而在美國疫情確診人數增至上百萬、美國首季經濟萎縮4.8%之際，特朗普威脅向中國再加關稅，令中美貿易協議落實基礎幾乎不復存在。

對特朗普來說，聲稱要為了疫情報復或懲罰中國，可轉移國內對他疫情處理不當的指責壓力，打「反華牌」挽救選情，但他也因此將損失原本被視為一大政績的中美貿易戰協議，農產品訂單損失也難以向選民交差，需考慮其中利弊。

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而對中國而言，此前簽協議時已在很大程度上避免了做出重大政策調整，現在又可能可以逃避很大一部分的購買承諾。《華爾街日報》指，對北京方面的強硬派來說，這種局面似乎堪稱一場勝利。

另外，有分析指，中美關係若惡化，相信短期受損的是中國，長期受損的是美國，中國應專注把自己的事做好，主要是穩住房地產、擴大內部需求。

但《華爾街日報》分析也指，兩國可能並不會重回全面貿易戰模式，因為雙方都不希望在當前的經濟多重困境下增加失業和痛苦。

本報記者：費風

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