  • 31°C
香港時間 : 2020504日 (一) 14:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美貿易戰協議】貿易戰若重來 中美誰損失更大？

經濟脈搏 12:32 2020/05/04

分享：

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，美國總統特朗普將矛頭指向中國，威脅要再向中國加關稅，恐令中美貿易戰戰火重燃。若中美貿易戰協議破裂，特朗普將損失一大政績，北京則可避很大一部分的購買承諾，美媒指，這對中方堪稱一場勝利。

特朗普稱關稅將是對中國「終極懲罰」

特朗普當地時間周日晚上被問到是否會使用關稅，作為中國在新冠病毒問題處置上的「懲罰」。他首度明確表示，那將是「終極懲罰」。他稱，關稅至少是最棒的談判工具。與中國的貿易協議要求中國購買美國商品，如果日後中國不購買，美國將終止該協議。

【中美貿易戰協議】特朗普談疫情　稱關稅是對中國「最終懲罰」

中美「脫鉤」戰 京智囊圈熱議應對之策

中美1月簽定中美貿易戰第一階段協議，雙方同意停止進一步加徵關稅，並降低部分原有關稅。中方又同意增加採購2,000億美元美國產品。

但新冠肺炎疫情擾亂了全球的貿易流動和經濟活動，已令貿易協議執行起來困難重重。據《華爾街日報》，中國2月大部分時間基本處於停擺狀態，國內交通網絡陷入停頓。而中國經濟正緩慢恢復正常時，西方經濟體以及全球物流網絡卻陷入混亂之中。美國的食品加工廠正努力應對不斷增加的感染病例和勞工問題，與此同時，美國有大量農作物爛在田間。

從第一季度貿易數據來看，中國對美國農產品的進口確實大幅增加，但大部分增長似乎出現在疫情暴發之前。根據美國農業部的數據，1月份美國對華農產品出口較上年同期增長72%，但2月份下降27%。

中國的數據顯示，3月份對美國牲畜和蔬菜產品的進口反彈，按年增長37%。但隨著美國食品加工和物流的中斷，4月份進口額可能會表現疲軟。

至於能源和製造業的情況，則看起來更糟。中國海關總署數據顯示，第一季度中國進口的美國商品總量按年下降1.3%。儘管油價從3月份開始大幅下跌，但中國在2020年初幾乎沒有進口任何美國原油。中國要到3月初才能獲得關稅豁免，但因經濟活動放緩，中國煉油商的庫存似乎相當充足。

特朗普打「反華牌」挽救選情 中方可逃避購買承諾

而在美國疫情確診人數增至上百萬、美國首季經濟萎縮4.8%之際，特朗普威脅向中國再加關稅，令中美貿易協議落實基礎幾乎不復存在。

對特朗普來說，聲稱要為了疫情報復或懲罰中國，可轉移國內對他疫情處理不當的指責壓力，打「反華牌」挽救選情，但他也因此將損失原本被視為一大政績的中美貿易戰協議，農產品訂單損失也難以向選民交差，需考慮其中利弊。

【全球索償】美向中國索償劇本寫好 兩支箭蓄勢待發

而對中國而言，此前簽協議時已在很大程度上避免了做出重大政策調整，現在又可能可以逃避很大一部分的購買承諾。《華爾街日報》指，對北京方面的強硬派來說，這種局面似乎堪稱一場勝利。

另外，有分析指，中美關係若惡化，相信短期受損的是中國，長期受損的是美國，中國應專注把自己的事做好，主要是穩住房地產、擴大內部需求。 

但《華爾街日報》分析也指，兩國可能並不會重回全面貿易戰模式，因為雙方都不希望在當前的經濟多重困境下增加失業和痛苦。

本報記者：費風

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品
 

疫情 經濟 商品 貿易戰 特朗普 中美貿易協議 貿易 中國海關總署 採購 中國

上一篇文章

喜茶在港失勢内地卻逆市漲價 專家：年青消費者更重品牌個性

下一篇文章

公告停業才3天！ 台灣麻布茶房「復活」繼續營業（更新版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

內地首季手機市場報告指 大量蘋果用戶轉用華為
內地首季手機市場報告指 大量蘋果用戶轉用華為
【中美角力】美國對華實施新出口限制　阻止民用產品流向軍方
【中美角力】美國對華實施新出口限制　阻止民用產品流向軍方
【五一黃金周】冷氣機4分鐘狂賣上億元 京東家電引爆報復性消費
【五一黃金周】冷氣機4分鐘狂賣上億元 京東家電引爆報復性消費
喜茶在港失勢内地卻逆市漲價 專家：年青消費者更重品牌個性
喜茶在港失勢内地卻逆市漲價 專家：年青消費者更重品牌個性
【新冠肺炎】福布斯文章：中國製造中心模式已死 誰會取代中國？
【新冠肺炎】福布斯文章：中國製造中心模式已死 誰會取代中國？
【去中國化】新冠疫情加速中美脫鉤 中國或失全球化紅利
【去中國化】新冠疫情加速中美脫鉤 中國或失全球化紅利