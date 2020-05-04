【新冠肺炎】屍袋國際詢價量漲200倍 內地廠商：或有中間商「當口罩炒」

新冠肺炎疫情肆虐全球，至今造成超過24萬人死亡。內地澎湃新聞報道，裹屍袋詢價訂單漲逾200倍，有河北裹屍袋廠商更稱，居然有1000萬詢盤訂單，「我都不信的」，認為海外有中間商在炒作，「拿它當口罩這種防疫用品炒了」。

報道指出，據阿里巴巴國際站，疫情以來，該平台3月喪葬用品訂單數比2月增加4.8倍；3月20日至4月20日間，裹屍袋詢盤量環比增長221倍；喪葬用品流量前3名為美國、墨西哥和意大利。

江蘇揚州有從事裹屍袋銷往海外的貿易公司表示，疫情以來他們接到海外訂單詢盤量是平時的10倍，公司實際出口量則翻了3至5倍。該公司負責人稱，目前為止疫情期間連收購再加上自產，共向海外出口裹屍袋約20至30萬個，主要發往歐洲和美國，歐洲主要是意大利和西班牙。

「1000萬大單 最後不了了之」

常州從事喪葬用品生產出口的公司則稱，裹屍袋詢盤訂單早前突然增加，但最近幾天已經回落到正常水平，負責人說，「4月25號之後，裹屍袋訂單的熱度下來了。往年每個月詢盤的量在10到20個，今年3月20日到4月20日，一天就能有500個詢盤，現在已經又回落到每天兩三個」。

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該負責人表示，之前肯定有些人盲目跟風，「裹屍袋正常的出口量每年在10萬條左右，前幾天我們見到的訂到都是300萬、500萬、1000萬，就覺得有點不正常。像1000萬這種大單最後也就沒有消息不了了之。」

據他稱，這次詢問買家來自美國居多。他指出，裹屍袋出口量10年間一直很穩定，上次增加是非洲伊波拉病毒期間，當時1個月向南非出口7萬到10萬個。但當時訂單波動也沒有這次明顯。目前，該公司已向歐美出口裹屍袋20多萬個。

出口裹屍袋 詢問買家國居多

河北保定一個裹屍袋生產商則直言，這些歐美天量訂單，「1000萬這種，我都不信的」，事實之後就沒消息，肯定是海外有中間商在炒作。

「之前訂單的數量級都是10萬，這次先接到一個200萬的，我就問他是不是零數錯了，後來又見到了1000萬的，我開始覺得不靠譜。我覺得是炒作的成分居多，很多中間商根本就不了解裹屍袋這個產品，拿它當口罩這種防疫用品炒了。」他解釋，出口裹屍袋對質量都有要求，非常重，一個價格大概30元左右，若飛機空運每個成本就要70元到80元，炒作的中間商恐怕沒有考慮這個問題。

責任編輯：伍樂

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