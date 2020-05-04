五眼聯盟如何組成？一文看懂成員國齊不滿中國抗疫手法

「五眼聯盟」近日發表有關新冠肺炎研究檔案指出，中國曾隱藏或摧毀疫情爆發證據，引致全球數以萬計人死於疫症。值得注意，五眼聯盟成員國近日均對中國被指隱瞞新冠肺炎疫情，或中國的防疫物資不及格及未能依承諾送達，表示不同程度的不滿。

「五眼聯盟」如何組成？

- 「五眼聯盟」是一個以五個英語圈國家組成的情報聯盟，在英美協定下組成的國際情報分享團，分享的情報包括信號、人工和軍事情報

- 「五眼聯盟」起源可追溯至第二次世界大戰，成員國包括美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭五國

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「五眼聯盟」成員國齊不滿中國抗疫手法

1）美國

- 總統特朗普被問到是否會使用關稅，作為中國在新冠病毒問題處置上的「懲罰」。他首度明確表示，那將是「最終懲罰」

- 國土安全部發報告指出，中國政府1月故意向全球隱匿新冠肺炎疫情嚴重性，並藉由增加進口及減少出口，囤積自身抗疫所需的醫療用品

- 國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稱，有「大量證據」顯示，目前肆虐全球的新冠病毒，源起中國武漢的實驗室

2）英國

- 國家網絡安全中心警告，可能包括中國在内的國家級黑客嘗試入侵當地大學及科研機構的電腦系統，盜取與新冠病毒相關的研究資料

- 房屋、社區及地方政府大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）2日表示，英國會先抗疫，及後查究中國在新冠肺炎的責任，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）上月也曾指出，中國須回答新冠肺炎疫情如何爆發

- 英國向中國購買了300台呼吸器，但當地醫界人士卻發出嚴厲警告，指使用這些呼吸器或會對新冠肺炎患者造成重大傷害，甚至致人於死

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3）加拿大

- 公共衞生局上月表示，約100萬個從中國進口的KN95口罩未達標準，因此無法供給前線醫護人員使用

- 總理杜魯多（Justin Trudeau）上月證實，當地政府派出兩架專機至中國運送個人防疫物資，但遇到上海飛往海外的防疫物資航班增加太多，導致地面交通擠塞，貨車無法及時交付，最終被迫空機回國

4）澳洲

- 澳洲政府推動國際調查新冠病毒疫情起源，引起中方反彈。中國駐澳洲大使威脅，中國人民或因此不買澳洲產品、不送子女澳洲留學。澳洲外長回應說，拒絕中國經濟脅迫

- 外交貿易部發言人表示，力挺台灣以觀察員或來賓身分，參與WHO的事務，並稱「這符合我們的一個中國原則」

- 聯邦衛生部部長韓特（Greg Hunt）上月證實，當局回絕了來自中國的口罩，因代理公司打算以高於市面價格推銷

5）新西蘭

- 副總理彼得斯（Winston Peters）表示，支持澳洲政府推動國際調查新冠病毒疫情起源，「很難想像，世界上要是沒有一個國家，包括最早發現病毒的國家，沒有任何意願要進行調查找出真相的情況。」

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責任編輯：游昊雲

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