▲ 【金正恩現身】名嘴用家族特徵推斷 五一露面的金正恩不是替身。

北韓領導人金正恩神隱多日，5月1日現身出席順天磷肥工廠竣工典禮，破除外界謠言，但仍有不少人質疑真實性，懷疑是金正恩替身。對此，媒體人李正皓分析指，金正恩就算真有替身，但日前出席剪綵儀式確實是金正恩本人，他並以照片說明金正恩家族最大特徵。

台灣媒體人、政論節目評論員李正皓在facebook表示，仔細看過金正恩妹妹金與正、父親金正日的照片，發現他們家族最大的特徵，就是都有一對非常明顯的「兔寶寶」門牙，也特別找出過去金正恩出席活動的照片對比，兔寶寶門牙的特徵都非常明顯，且清一色左門牙略小於右門牙，顯然是同一個人。

關鍵是門牙形狀

不過這只是李正皓強調，這是根據個人感覺分析，他坦言不一定對，但從科學的角度，圖型識別（Pattern recognition）一直是人工智能的最強項。

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李正皓指出，指要過去資料量夠多，現行的人臉辨識技術，不僅可從五官與瞳孔比例來判斷此人是否為替身，甚至連走路姿勢、身體傾斜角度、不自覺的小習慣……等，都可成為人工智慧判斷的依據，這是科學與數學，騙不了人。

簡單來說，北韓敢發布金正恩訪視磷肥工廠的影片，就絕對是他本人，不會是替身，因為替身根本逃不過西方情報體系事後的查驗，還不如持續神隱。

▲ 李正皓在facebook表示，仔細看過金正恩妹妹金與正、父親金正日的照片，發現他們家族最大的特徵，就是都有一對非常明顯的「兔寶寶」門牙。

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李正皓表示，自己更傾向於相信5月1日出席竣工典禮的，確實是金正恩本人，至於金正恩莫名其妙消失20天的真正原因是什麼，那恐怕真的只能問上帝了。

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責任編輯：伍樂