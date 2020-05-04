【新冠肺炎】北大研究：中藥甘草苷可抑制新冠病毒複製

北京大學研究團隊近日通過電腦人工智能藥效預測系統，發現中藥甘草中的主要成分甘草苷，可抑制新冠肺炎病毒複製，具有潛在抗病毒機制，並在小鼠身上試驗，無出現明顯副作用。

北京大學謝正偉團隊和軍事醫學科學院秦正峰團隊合作，在生物學預印本網站（bioRxiv）上發表題為《An artificial intelligence system reveals liquiritin inhibits SARSCoV-2 by mimicking type I interferon》（人工智能系統顯示，甘草苷通過模仿I型乾擾素抑制SARSCoV-2）的研究論文。

研究團隊從其研發的人工智能模型中發現，甘草苷可明顯抑制新冠病毒在細胞中複製，抗病毒效果與治療瘧疾的藥物氯喹相似。

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研究發現，甘草苷發揮作用後，病毒基因組複製負調控、對病毒的防禦反應、對病毒反應等功能基因提高，炎症反應等下降。該結果顯示甘草苷可通過模擬I型干擾素，產生抗新冠病毒的效果。該團隊進一步在小鼠身上進行甘草苷靜脈和腹腔注射後，小鼠無明顯毒副作用，體重和飲水正常，白細胞、紅細胞、血小板等在正常範圍。團隊負責人表示，小鼠實驗可了解甘草苷的穩定性和安全性，為製成藥物奠定基礎。

資料顯示，甘草苷是甘草中主要的黃酮類化合物之一，也是複方甘草片的主要成分之一，具有抗氧化、抗抑鬱、保護神經、抗炎等多種生理活性。有報導稱新型冠狀病毒肺炎重症患者多遭遇細胞因子風暴綜合徵（CSS），而甘草苷具有抗病毒和抗炎多種活性，在治療上具有多種優勢，有望開發成為抗病毒新藥。

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（編按：本文為新聞報道內容，如需要尋求個人的健康建議，請諮詢醫生意見）

責任編輯：費風

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