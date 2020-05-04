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傳深圳富士康部分員工放假4個月 鴻海：無大規模裁員休假

社會熱點 16:06 2020/05/04

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受新冠肺炎疫情影響，內地網上傳出鴻海旗下富士康訂單銳減，深圳廠區要求部分員工放假4個月。中央社引述鴻海回應稱，目前大陸各廠區運作正常，並無大規模裁員及休假。

早前有傳深圳富士康廠區要求部分員工由5月1日開始，強制放假4個月，到9月1日才上班，據稱主要是疫情導致歐美經濟停擺，Apple Store關閉，iPhone銷量銳減，富士康訂單也隨之減少。

另有傳富士康4月起開始勸退部分員工，鄭州富士康4月中旬已停止招聘，員工加班時數減少，收入銳減。

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中央社報道，對於上述傳言，鴻海集團表示，目前中國大陸各廠區運作一切正常，並無所謂大規模裁員及休假狀況。報道引述市場人士指

出，雖然很多網路傳聞，但無聽到鴻海在大陸有正式發布無薪假政策，僅部分單位，在五一勞動節有排定連續8天休假的規劃。

鴻海先前表示，第2季預期有第1季訂單遞延的作用。集團目標今年上半年業績較往年同期持平，預估全年增長幅度可能會相較於原先預期微幅下修。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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