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【中美貿易戰】貿易衝突擔憂重燃 離岸人民幣跌破7.14

經濟脈搏 17:30 2020/05/04

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球蔓延，美國總統特朗普威脅再向中國加徵關稅，中美貿易戰有重啟跡象，今日（5月4日）人民幣受壓，離岸人民幣（CNH）兌美元曾跌破7.14，即相當於每百港元可兌92元人民幣。

截至下午15時26分，離岸人民幣報7.1406，較上一交易日下跌超80個基點，而上周五（5月1日）曾下跌超500個基點。在岸人民幣今日因內地公共假期沒有交易。

資金避險 人民幣兌美元或跌破7.2

特朗普當地時間周日晚上指，向中國徵收關稅將是「終極懲罰」。他稱，關稅至少是最棒的談判工具。與中國的貿易協議要求中國購買美國商品，如果日後中國不購買，美國將終止該協議。

早先外電還報道，特朗普正考慮阻止聯邦政府退休基金投資中企股票。

【中美貿易戰協議】特朗普談疫情 稱關稅是對中國「最終懲罰」

【中美貿易戰協議】貿易戰若重來  中美誰損失更大？

廣發海外策略指出，人民幣貶值受特朗普制裁中國言論影響。儘管目前中美利差接近200bp，屬於較為安全區間，但由於短期內中美雙邊關係存在再生變數的可能，跨境資金或選擇流出避險，人民幣或面臨一定的貶值壓力。

荷蘭安智銀行股份有限公司(ING Bank N.V.)駐香港的大中華區首席經濟學家彭藹嬈(Iris Pang)稱，市場對中美這兩個全球最大經濟體之間緊張關係的擔憂重燃，這在離岸人民幣走勢中得到了體現。周一離岸人民幣兌美元匯率幾無變動，上周五則下跌近1%。

彭藹嬈稱，她認為特朗普可能會對中國商品徵收新的關稅，以便在美國總統大選前鞏固他的支持率。她還稱，全面貿易戰可能會導致人民幣貶值，跌破1美元兌人民幣7.2元的水平。

信銀國際首席經濟師廖群也表示，倘若美國加徵新關稅，中國勢作出反擊，意味將推翻首階段貿易協議內容，屆時將進一步打擊環球經濟。在最壞情況下，當中美首階段貿易協議完全失效，預料中國今年全年經濟或出現收縮，人民幣滙價也會跌破7.2，迫近7.3水平。

此外，分析指，因海外疫情3月開始擴散，外需大減，本周四（7日）將公佈的中國4月外貿數據料持續負增長，短期人民幣仍將面對貶值壓力。

中美「脫鉤」戰 京智囊圈熱議應對之策

【調查疫情】美媒引美情報文件：中國1月瞞疫更囤積防疫物資

責任編輯：蒯宇澄

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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