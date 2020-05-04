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【抗疫騷】王菲內地義演《相信未來》今晚登場 李玟GEM郎朗將演出（附連結）

社會熱點 16:07 2020/05/04

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內地抗疫騷《相信未來》網上義演今晚（4日）7時半登場，首場陣容名單出爐，王菲、周迅、李玟、容祖兒、G.E.M. 鄧紫琪、林俊傑、郎朗等將會演出。而明晚同樣時間，則有莫文蔚、李雲迪、汪鋒、李宇春等出場，中國乒乓球隊員也會現身。

《相信未來》官方微博昨晚公布今、明兩晚演出陣容：

義演將於網上播出，以下為直播/預約直播部分連結：

騰訊：https://v.qq.com/live/p/topic/86650/preview.html#

新浪：http://zhibo.sina.com.cn/ent/xxwlyy

優酷：https://bit.ly/2YuvQLa

這次義演由微博、網易云音樂、大麥、蝦米音樂、騰訊音樂娛樂5個平台聯合發起，內地著名音樂人高曉松擔任總策劃。高曉松早前表示，懷念逝者，鼓勵生者，尤其是鼓勵千千萬萬努力復工復產、重新出發的普通人，是他們想做的事。義演主題定為「相信未來」，就是希望每一個人都能夠積極面對困境，齊心協力共渡難關。

王菲為《相信未來》網上義演復出 內地抗疫騷容祖兒陳偉霆等獻聲

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責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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