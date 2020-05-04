【中美貿易戰協議】特朗普：我不要中國疫苗　霍士訪問透出中美關係多冷

▲ 【中美關係】特朗普：我不要中國疫苗，霍士訪問透出中美關係多冷。

特朗普總統當地時間3日在林肯紀念堂（Lincoln Memorial）出席「霍士新聞（Fox News）」主辦的虛擬里民大會，主軸為「美國團結，重返工作」（America Together: Returning to Work）；特朗普就中美關係、防疫、疫苗和重啟經濟，接受各地觀看直播的觀眾提問。特朗普談及研發疫苗時，直指出不希望疫苗來自中國，從字裡行間，透出中美關係多冷。

•林肯紀念堂裡 虛擬里民大會

特朗普從大衛營返抵華府，晚間7時到9時參加這場在林肯總統巨型肖像前進行的直播虛擬里民大會，由福斯首席政治主播拜爾（Bret Baier）及「說故事」（The Story）節目主持人馬莎‧麥卡勒（Martha MacCallum）共同主持，兩人座位與特朗普保持適當的社交距離。其間，談論了以下問題。

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•如何徵罰中國「隱瞞疫情」？

特朗普稱，中國試圖將病毒爆發歸咎於其他國家，相信中國曾犯下可怕的錯誤，但中方不想承認。

被問及會否使用關稅工具，就新冠肺炎問題稅懲罰中國。特朗普指那將是「終極懲罰」，「關稅至少是最棒的談判工具」。

•中美貿易協議能否執行？

特朗普指，與中國的貿易協議要求該國購買美國商品，如果中國不購買，美國將終止該協議。

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•不諱言表示 不希望疫苗來自中國

片刻休息過後，特朗普強調明年經濟會大好，對於美國和中國較勁誰能先做出有效疫苗的提問，特朗普說他不管誰能贏得這場「比賽」，他只在乎疫苗是否管用；他說，目前各國合作研發疫苗，但不諱言表示不希望疫苗來自中國。

•美國必須安全的盡快重啟經濟

特朗普在開場白時大力推廣重啟經濟，說道：「我們必須安全的盡快重啟（經濟）」；這是他的顧問一致認為的連任勝選關鍵。

總統坦言有些人擔心生病卻害怕失去工作，當局推行的全面檢測能力遭受嚴厲檢視，但特朗普仍辯駁稱國家已準備好重啟。他說：「我告訴你一件事情，我們做了對的事情，我已經拯救了150萬條性命。」

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特朗普坦言，病毒已經演變得比他預期得更致命；估計美國的肺炎死亡人數可能達到10萬人，遠高於幾周前預測。

•給受挫和害怕的美國人什麼建議？

特朗普的第一個問題是，要給受挫和害怕的美國人什麼建議？特朗普說：「將有更多協助，這不是你們的錯。」他並表示，不希望再看到人們失業，強調來年會很棒。

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•如何確保「瑞德西韋」提供給每人？

內布拉斯加州一名新冠肺炎康復的男子提問，要如何確保「瑞德西韋」（Remdesivir）提供給每位美國人？特朗普回答，我們投注全部本領和力量加速製藥，但需要時間，強調各大公司都非常、非常努力，有信心在今年底達成。

•師生何時能重返校園？

維珍尼亞州的「特粉」教師問特朗普，師生何時能重返校園；也有明尼蘇達州的學生問特朗普，何時可以安全上學？

特朗普說，遠距教學做得很棒，學生和年輕人沒有問題，但擔心60歲以上或有健康狀況的教師可能有問題；他說，希望學校能在9月重新開放，「我們必須回去，但年紀較長的教師們可能必須等到疫情過去。」

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•為何未及早讓美國準備好抗疫？

新澤西州一名女子質疑特朗普為何沒有及早讓美國準備好對抗新冠病毒；對此，特朗普說他樂見這個問題被提出來，他輪番點名痛批民主黨領袖，自詡他率先決定拒絕曾訪中國的國際旅客入境的決定起初遭民主黨撻伐為種族歧視，但最終顯示這才是對的。

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•如何減少新冠肺炎疫情造成的赤字

另一名男子提問特朗普將如何減少新冠肺炎疫情造成的赤字，特朗普細數中國過去剝削美國的財務數字，強調他改變美中貿易關係，痛批過去的總統「愚蠢」的允許這種情況發生，「但我們將在兩年內改變」。

副總統潘斯和財政部長米努勤在節目尾聲前也加入；潘斯表示，減緩失業的關鍵是讓人們回到工作崗位。米努勤則說，人們開始工作後就會替經濟注入30萬億美元活水。

責任編輯：伍樂

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