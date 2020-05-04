高盛料中國次季GDP回升0.6% 惟仍受三不利因素困擾

投行高盛發表報告認為，內地當將會推出更多的寬鬆措施帶動內需，預測中國第二季國內生產總值(GDP)恢復正增長，按年料升0.6%。

但高盛也指，第二季度中國經濟將面臨三個不利因素：外部需求急劇放緩、破產及失業情況增加等次輪效應可能浮現、生產/供應回升速度快於銷售/需求而造成的庫存上升。

外部需求的急劇放緩 影響最大

中國首季度GDP按年下跌6.8%，為1992年中國開始公佈季度GDP數據以來首次出現負值。高盛的報告稱，展望第二季度，中國經濟將面臨三個不利因素。首先是全球增長和外部需求的急劇放緩，而這影響也是最大的。雖然考慮到因疫情而停工對非貿易服務的影響可能大於商品貿易，但有關衝擊仍然很大，而且從歷史相關性表明，第二季度中國的出口將大幅下滑。事實上，4月份財新製造業PMI的新出口訂單指數低於2月的水平。

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第二個不利因素是，破產及失業情況增加等次輪效應可能浮現。報告指，雖然內地當局一直在向受經濟衰退影響的個人和企業提供流動性及過渡性貸款，數據顯示，25個主要城市的破產申請數量近期有所上升。從互聯網搜索指數顯示，今年有關「尋找北京/上海/深圳的工作」的在線搜索強度的典型季節性增加並沒有出現，這顯示官方失業率未必反映勞工市場的疲軟。如果問題不解決，這些第二輪影響將會壓抑正在進行的經濟復甦。

官方失業率未必反映勞工市場的疲軟

第三個影響第二季經濟的因素是，自疫情復甦的初始階段，生產/供應回升的速度較銷售/需求的回升速度為快，這意味著各個行業的庫存均在增加。即使內需繼續恢復和改善，庫存增長也可能從第一季度對經濟的「助力」，在第二季度變成「阻力」。

高盛表示，從積極方面來看，料內地當局未來將推出更多的寬鬆措施，通過基建及消費等支持內需。此外，因應新冠疫情的限制措施繼續放鬆，例如近期北京和湖北先後將突發公共衛生事件應急響應級別由一級調整為二級。最後，首季度人均開支下降了12.5%，大大超過了人均可支配收入下降3.9%的水平，儲蓄率猛增，給消費持續復甦帶來空間。

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考慮到上述因素，高盛預期中國第二季度實際GDP將按年增0.6%。運輸、批發零售以及酒店和餐飲業等受疫情影響最嚴重的行業料將繼續復甦，但它們可能仍會較其他行業疲弱；而建築和IT板塊第二季度將實現強勁增長。工業領域方面，高盛預計有關復甦將於4月底暫停止，因為全球貿易放緩對製造業活動造成了損害。

責任編輯：蒯宇澄

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