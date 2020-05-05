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【去中國化】美國訂行動計劃　強力推全球供應鏈去中國化

國情動向 10:55 2020/05/05

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路透社引述美國多名知情官員透露，美國政府正強力推動一項倡議，欲將全球工業供應鏈撤離中國，並推動建立一個聯盟。美方又正考慮實施新關稅措施，懲罰中國處理新冠肺炎疫情問題。

特朗普一直承諾要讓製造業回流國內，臨近總統大選更加大攻擊中國的火力。報道指出，數名現任及卸任的美國政府高層官員表示，在疫情嚴重打擊經濟及造成大量死亡後，美國政府正全面推動降低美國生產及供應鏈對中國的依賴程度，即使不回流，也要轉往其他較親美的國家也無妨。

主管經濟增長、能源及環境事務的美國國務次卿Keith Krach表示，過去幾年一直努力減少美國供應鏈對中國依賴，但現在是強力推動。至關重要是了解關鍵地區及瓶頸在哪裡，這事關美國安全，政府可能很快宣布有關新行​​動。

懲罰中國應對疫情 可能加關稅、制裁官員、親台

有現任和前任官員透露，稅收激勵和潛在的回歸補貼，是考慮中的措施。一名政府人士明言，「整個政府都在推動此事」，各機構正調查哪些製造業務應被視為必需，如何在中國以外生產這些商品。

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此外，特朗普曾表明，他還可以實施新的關稅。另報道指出，其他懲罰中國的方法包括制裁官員或企業，以及拉近與台灣的關係。

推動建立「信任夥伴」聯盟 涵蓋數字業務、能源

報道又提到，轉移供應鏈的相關討論是多邊的。一名官員表示，美國正推動建立一個名為「經濟繁榮網絡（Economic Prosperity Network）」的「信任夥伴」聯盟，成員將包含企業及民間社會團體，將在所有領域遵循同一套標準，涵蓋數字業務、能源、基礎建設、研究、貿易、教育及商務等等。

美國國務卿蓬佩奧日前稱，美國政府正與澳洲、印度、日本、新西蘭、南韓及越南合作，來「推動全球經濟前進」。相關討論包括「如何重整...供應鏈，以避免類似事件再度發生」。拉美可能扮演一定角色，哥倫比亞大使桑托斯（Francisco Santos）上月表示，正與美國白宮等討論計劃，鼓勵美企將部分供應鏈移出中國，挪到離美國更近的地方。

不過，許多美國企業對中國製造業投資巨大，大部分收入來自中國市場，美中貿易全國委員會發言人Doug Barry認為，鑑於疫情暴露出風險，將供應鏈多元化並裁員是說得通的，但未有看到在中國做生意的企業成批趕忙退出。

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責任編輯：伍樂

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