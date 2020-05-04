【中國經濟】品牌想靠中國市場復蘇？疫情恐已讓中國消費者變保守

▲ 品牌想靠中國市場復蘇？疫情恐已讓中國消費者變保守

《華爾街日報》報道，全球品牌正冀望靠中國龐大的消費者市場，來重振受新冠肺炎（COVID-19）重創的業務，但在眾多人口失去了工作或收入，或希望提高儲蓄的情況下，要重返原先所預期增速較低的常態成長狀態並不容易。



在上海1家民營企業擔任主管的Wu Yun（40歲）說：「現在花錢是該謹慎一點了。」儘管Wu Yun的收入未受疫情影響，但他仍決定減少開支、取消海外旅行及購置新屋的計劃。中國擁有全世界最大的消費者市場，2019年零售銷售規模達5.8兆美元。且中國疫情觸頂時間早於西方國家，因此中國市場的復甦情況或許可作為歐美經濟解封的重要參考。



中國零售銷售1至2月年減達21%，3月減幅收斂到16%，反映消費情況有所改善。這比部分分析師預期來得好，且NIKE、萊雅（L'OREAL）等公司4月皆在財報發布會上示意中國市場需求令人鼓舞，GUCCI母公司開雲集團（KERING）、LVMH集團也都頗為樂觀。

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其他公司則更為審慎，表示中國市場距離恢復常態仍遙遠。例如可口可樂（Coca-Cola）執行長昆西（James Quincey）表示，中國限制聚會將削弱飲料消費；出於相同理由，STARBUCKS 3月底透露銷售年減逾4%。



經濟學人智庫（EIU）預測，直到2021年中國消費都難恢復增長。瑞銀集團也預期，線上支出增長不足以抵消線下消費下滑，今年中國市場料持續疲弱。據官方統計，中國3月全國城鎮失業率為5.9%，相當於有2700萬人口失業。但瑞銀與其他獨立機構估計，中國真正的失業人口數字應接近8000萬人。分析師指出，中國官方數據未計入涵蓋許多服務業和臨時工的非正式工作，且無法反映無薪假或減薪等狀況。

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中國民眾消費意願因疫情而下降將是暫時性或成為持久現象仍屬未知。在上海投資基金工作的Wang Haitia（31歲）原本計劃要在今年換車，將自家日產汽車（NISSAN）換成特斯拉（TESLA），但他現在已改變主意：「當你不斷聽聞從經濟到股市的負面消息，很難再升起消費衝動」，握有現金「讓我感覺更安全。」



在上海生活的Lynn Zhou（33歲）同樣改變了支出優先次序。她任職的教育初創公司在2月關門，因此失去了一半收入，她說：「這場疫情迫使我去思考，什麼對生活來說真正重要。擁有LV包包不能保護你免於病毒感染。」

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責任編輯：游昊雲

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