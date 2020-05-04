【防疫物資】可重複使用防護衣成醫護救星 英時裝公司稱水洗百次仍抗菌

新冠肺炎下，一次性醫用防護衣消耗量驚人，出現供應緊張的情況，英國曾有護理人員使用垃圾袋自製防護衣。此前，中國首款可重複使用的醫用防護衣已獲批准上市，可洗滌消毒10次，英國一時裝公司近日亦研發環保防護衣，聲稱只要以73°C熱水清洗消毒，即使用100次仍能保持無菌及防水。

京研可重複使用防護衣 助省1/3成本

為滿足臨床對可重複使用醫用防護衣的需求、降低醫療廢物處理成本，北京邦維經過68天超過60項驗證後，研製出可重複使用醫用防護衣，上月中獲北京市藥監局頒發二類醫療器械註冊證。這批防護衣可重複使用10次，每洗滌消毒一次，都會在其水洗標中標註出，防止超過使用次數。

北京邦維技術負責人向內媒表示，新技術採用自主研發的三層複合材料組成，滿足耐洗滌性要求，達到醫用一次性防護服標準的10倍以上，現日產量為200件，預期日後能生產可重複使用20次的防護服，助採購單位每套至少節省三分之一成本。

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英國時裝公司 David Nieper 也研發出可以水洗、重複使用的防護衣，公司稱防護衣在73°C的熱水清洗，就能消毒殺菌，即使洗滌100次也符合歐洲標準，依舊保持無菌和防水狀態。首批1,000件防護衣即將出貨送到當地醫院。

公司目前的庫存原料可足夠製造1.25萬件可重複使用防護衣，其生產線負責人指出，若防護衣可以洗100次，代表國民保健服務（NHS）可節省購買125萬件一次性保護衣，有助減輕需求過旺的壓力。

▲ 英國品牌Mulberry早先調整皮具生產線，改為製造可重複使用的個人防護衣。（Mulberry網頁圖片）

Mulberry交義工縫製予NHS前線醫護

另外，英國品牌 Mulberry 早先調整皮具生產線，改為製造可重複使用的個人防護衣，予 University Hospitals Bristol 及 Weston NHS Foundation Trust 前線醫護使用，首批防護裝備已交貨，預計未來數周可再生產8,000件以上。

值得一提的是，據設計師標籤顯示，Mulberry 所生產的個人防護衣採用可水洗的物料，能安全地重複使用並適用於非手術用途，符合政府發布的PPE建議標準。Mulberry 會用機械將大量布料裁剪成紙樣，再交由義工縫製。

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責任編輯：孫民

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